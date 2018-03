Ex Miss Venezuela avanza en las primarias republicanas en ruta al Congreso EEUU

Deberá esperar hasta mayo en su lucha por asegurar la nominación en representación de Texas. Si lo logra, sería la primera venezolana candidata al Capitolio de Washington

Carmen María Montiel, Miss Venezuela 1984 y ex reportera de Telemundo, avanzó el martes en su aspiración a convertirse en la primera venezolana candidata a representante (diputada) ante el Congreso de Estados Unidos.

Al cierre de las primarias celebradas en el distrito 29 de Texas el martes, ninguno de los cuatro pre candidatos republicanos logró más del 50% de votos, por lo cual los dos primeros deberán medirse en una segunda vuelta a realizarse el 22 de mayo: Montiel obtuvo 1,467 votos (23.6%), ubicándose detrás de Phillip Aronoff (2,402 votos; 38.6%).

Ambos avanzan a la segunda vuelta y deberán ahora competir por ganarse el electorado que optó por los otros dos candidatos, que se ubicaron en los puestos tres y cuatro: Jaimy Blanco (21%) y Robert Schafranek (16.8%).

En las primarias del martes sólo podían sufragar militantes registrados en los partidos demócrata y republicano, respectivamente. Por los demócratas resultó electa la senadora estatal Sylvia R. García (63.2%), quien ahora deberá esperar hasta mayo para conocer quién será su contrincante republicano en las elecciones del 6 de noviembre.

Si Montiel gana la nominación en mayo, las dos candidatas serían mujeres y además hispanas. Todos luchan por ocupar el curul del demócrata Gene Green, quien anunció en el otoño que no buscará una nueva reelección, luego de 24 años de labor parlamentaria.

Se trata del Distrito 29 de Texas, parte y a la vez periferia del gran Houston, zona mayormente hispana (60-77% dependiendo del área) y por ende demócrata.

Más de dos décadas viviendo en Texas y 30 años en EEUU respaldan la aspiración de Carmen María Montiel, quien fue Miss Venezuela y segunda finalista del Miss Universo 1984. Luego estudió Arte y Periodismo en la Universidad Central de Venezuela, carrera que terminó en 1991 en East Tennessee State University (Magna cum laude).

“La política siempre me ha interesado, los periodistas tenemos esa debilidad. Seguramente también habría llegado a la política en Venezuela. Siempre fui muy activa y con opiniones muy claras sobre lo que pensaba era lo mejor para el país”, declaró Montiel en enero al ser entrevistada por el diario El Universal.

Agregó entonces que su primera intención “fue postularme a la alcaldía de Houston en 2019, donde hace tiempo no gana un candidato republicano, contrario a la tendencia de Texas como estado. Pero mi amigo y asesor en todo esto, Joseph McReynolds, me advirtió de esta opción que se abre con el retiro de Gene Green. Entonces en noviembre empecé a acariciar la idea y me inscribí en diciembre”, en la víspera de cumplir 53 años de edad.