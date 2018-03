Hector Soberón sigue analizando demanda contra Michelle Vieth por difamación

"Ojalá y un día no amanezca iluminado como ella, porque diré todos los secretos que tengo, hay mucho que decir"

Héctor Soberón afirma que el ataque sistemático en medios de comunicación ha lastimado a su familia, por lo que prepara contraataque

El actor que se encuentra en Miami, Florida, en donde radica con su familia; con molestia y enojo evidente informó que demandará a Michelle Vieth por difamación y emprender una campaña mediática para desacreditarlo.

Dije que no iba a actuar en contra de la señora, pero al final del día, si voy a hacerlo, y ella como yo, es americana y lo haré en Estados Unidos, porque me está volviendo a difamar, me está volviendo a lastimar moral, psicológicamente, profesionalmente y en el bolsillo, no se vale, lastima a toda mi familia. Ya lo estoy evaluando y se necesita ponerle un alto, se lo voy a poner y al rato van a decir, ‘este cabrón es un culero porque mira nada más, sí la demandó’, y no se trata de darle gusto a nadie, simplemente es mi manera de demostrar que estoy hablando con la verdad y por la vía correcta que es la legal, no por la vía mediática. Me interesa que un juez lo crea”, comentó.

Reitera que por caballeroso no cuenta secretos íntimos. “No tengo cola que me pisen, me atacan con los mismos chismes de cocina de hace 14 años, por lo de esa señora. La historia no me va a dejar mentir, siempre fueron ataques unilaterales y hace 14 años ni siquiera ella pudo decirlo, fueron sus abogados en un comunicado de prensa que ni siquiera ella firmó, porque habían unas tercerías y una interpretación muy hábil para que yo no pudiera

hacer nada”, aseveró.

Asegura que va a iluminar por el resto de sus días a Michelle Vieth. “Ojalá y un día no amanezca iluminado como ella, porque diré todos los secretos que tengo, hay mucho que decir y no lo he hecho porque soy un caballero y la señora lo sabe muy bien. Quiere los reflectores, se los doy, y nunca más va a volver a tener una noche oscura, va a tener tantos reflectores que su vida se le va iluminar para el resto de sus días”, dijo.

Detesta estar metido en chismes. “No quiero estar metido en dimes y diretes, la señora que siga hablando, hoy por hoy en México está de moda atacar y atacar. Hay que ponerse en el lugar de la persona que están atacando porque mientras atacan a esa persona, la crucifican, y las consecuencias es que se queda sin chamba y sin vida, esa vía es la incorrecta, la vía es la legal, en juzgados, no por las vías mediáticas como lo hizo la señora”, platicó.