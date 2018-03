VÍDEO: Anna Sarelly, la youtuber mexicana que logró convertirse en Kendall Jenner

Video de Imitando Fotos de Kendall Jenner ya en mi canal!!! El video es del behind the scenes y como reaccionaron ustedes en Instagram a las fotos… No estoy acostumbrada a hacer este tipo de contenido pero si les gusta háganmelo saber para hacer mas cosas del estilo

