Video: Niurka Marcos critica a Karla Souza tras denuncia de violación

La cubana dijo que la actriz mexicana se prostituyó

Niurka Marcos es una de las personalidades del espectáculo más polémicas hablando de temas de la cultura pop sin pelos en la lengua. Durante el lanzamiento de su canal de YouTube, la cubana habló sobre la denuncia de violación de Karla Souza.

La también integrante del programa “Rica Famosa Latina” dijo que lo que la estrella de “How To Get Away With Murder” fue prostituirse.

“Se llama prostituirse. Cuando algún ser humano, llámese mujer, hombre o del gremio gay, o quienes sean deciden prostituirse para lograr una oportunidad es cómplice”, afirmó Marcos.

La vedette se refiere a que años atrás, Souza dijo haber usado sus encantos para conseguir trabajo.

“Eso no debiste haberlo dicho nunca. Porque mira que yo soy tu fan en tus películas, pero cuando tú dijiste eso bajaste una cortina de cortina de humo nublada a tu carrera. Ahora todo el que se te acerque te va a decir ‘¿a cuántos se las diste?’. ¿Qué es eso mami? Te aconsejaron muy mal. Para la otra pregúntale a mamá Niurka”, concluyó.