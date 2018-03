El conmovedor adiós de Eddie Redmayne a Stephen Hawking

"Hemos perdido una mente hermosa"

El actor Eddie Redmayne ha sido uno de los muchos rostros conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo que ha querido expresarse públicamente sobre la muerte del renombrado astrofísico Stephen Hawking, quien falleció en la madrugada de este miércoles a los 76 años de edad, para rendirle tributo y también para rememorar algunas de las anécdotas que atesora del tiempo que compartieron juntos.

“Hemos perdido una mente hermosa, un científico deslumbrante y el hombre más divertido que he tenido el placer de conocer. Mi amor y mis pensamientos están ahora mismo con su extraordinaria familia”, reza el comunicado emitido por el oscarizado intérprete.

El astro del cine tuvo la oportunidad de adentrarse de lleno en la vida del también cosmólogo y divulgador, así como en la de los tres hijos que él tuvo junto a su primera mujer, al ser elegido para darle vida en la gran pantalla con la película ‘La teoría del todo’ (2014), por la que además ganó los premios Óscar, Bafta y Globo de Oro en la categoría de mejor actor protagonista.

Aunque esta no fue la primera producción que abordaba la extraordinaria vida y trayectoria profesional del reputado profesor Hawking -el actor Benedict Cumberbatch ya se puso en su piel para una dramatización televisiva de la BBC en 2004-, el propio físico no dudó en alabar abiertamente a Redmayne a través de su perfil de Facebook por la solvencia de su interpretación y, en sus propias palabras, por la oportunidad que le había dado la cinta de “reflexionar” sobre su existencia.

“Creo que Eddie Redmayne me retrató muy bien en ‘La teoría del todo’. Además pasó mucho tiempo con pacientes de la ELA para hacer de su trabajo algo más auténtico. En ciertas ocasiones pensaba que se trataba de mí mismo. Ver la película me ha dado también la oportunidad de reflexionar sobre mi propia vida. A pesar de mi discapacidad física, he tenido éxito con mi trabajo científico y he podido viajar a lo largo del mundo, como a la Antártida o a la Isla de Pascua, bajar en submarino hasta el fondo del mar o volar con gravedad cero”, escribía el también premio Príncipe de Asturias tras visionar el filme.

Además de alcanzar la excelencia en el campo académico y profesional -su obra ‘Breve historia del tiempo’ ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo y sus teorías sobre los agujeros negros y la relatividad no han perdido un ápice de vigencia en los últimos años-, Stephen Hawking se convirtió por derecho propio en un icono de la cultura popular, así como en todo un ejemplo de superación y lucha contra las adversidades, al romper todos los pronósticos en su ardua batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Con solo 21 años de edad, al científico británico -catedrático de la Universidad de Cambridge- se le diagnosticó tan destructiva enfermedad y en su momento se estimaba que no viviría más de dos años. Sin embargo, y a pesar que sus capacidades motoras se fueron deteriorando progresivamente, hasta el punto de acabar confinado de por vida a una silla de ruedas y de necesitar un sintetizador para poder comunicarse verbalmente, eso no le impidió desarrollar una carrera de referencia en su ámbito y, además, hacer divertidos cameos en series como ‘Los Simpson’ y ‘The Big Bang Theory’.

“Estamos profundamente entristecidos por la muerte de nuestro padre en el día de hoy. Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado vivirán para siempre. Su valentía y su persistencia, así como su brillantez y sentido del humor han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Una vez nos dijo: ‘No sería un universo tan interesante si no fuera además el hogar de la gente que amo’. Le echaremos de menos”, reza el emotivo comunicado emitido por Robert, Lucy y Timothy Hawking, los tres vástagos del físico y de su primera esposa Jane Wilde.