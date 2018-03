Video: Eduardo Yáñez Jr. responde a rumor de que no es hijo del galán de telenovelas

Se dice que el actor de "Destilando Amor" no es el papá del joven

Eduardo Yáñez Jr. ha reaccionado a los rumores tras la publicación de una revista que dicen que no es hijo biológico del galán de telenovelas.

“Se me hace una estupidez“, dijo el joven en entrevista a “Ventaneando”.

Al preguntar quien era la persona que lo dijo, la reportero explicó que se trataba de una fuente anónima.

“No creo en la credibilidad de ese tipo de fuente“, declaró. “Ya la gente está tratando de hacer historias que ni existen. No me afecta, yo estoy muy bien con Dios, con mi hijo, con mi esposa y con la gente que si me quiere y me saca pa’ delante. Quien sabe quien lo dijo y ojalá le hayan pagado una buena lana, que esté bien en su casa y que Dios la bendiga”.

Yáñez Jr. dice no creer en la fuente ya que sus padres no tienen amistades en común.

“Mi papá y mi mamá nunca han tenido una buena relación para que tengan un amigo en el mismo circulo”, explicó.

Finalmente descartó hacerse una prueba de ADN por no tener tiempo.

