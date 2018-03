VIDEO: Reportera de deportes es acosada por un fan durante transmisión en vivo

La periodista fue besada a la fuerza, previo a un duelo de Copa Libertadores

Un momento bochornoso pasó la reportera de deportes brasileña Bruna Dealtry, luego de que un aficionado la acosara en plena transmisión en vivo, previo al partido de Copa Libertadores entre Vasco da Gama y Universidad de Chile.

Los hechos sucedieron cuando Dealtry hablaba a cámara para el programa “Esporte Interativo”, cuando de pronto, un fanático se le acercó y a la fuerza le plantó un beso en la boca, ante la sorpresa y rostro de indignación de la reportera, quien al mismo tiempo vio interrumpido su trabajo periodístico en la transmisión.

Horas más tarde, a través de las redes sociales, la periodista manifestó su molestia y su rechazo al acoso que sufren muchas mujeres.

“Hoy sentí en la piel la sensación de impotencia que muchas mujeres sienten en estadios, metros, o incluso caminando por las calles Un beso en la boca, sin mi permiso, mientras yo ejercía mi profesión, que me dejó sin saber cómo actuar y sin entender cómo alguien puede sentirse en el derecho de actuar así. Seguro que el chico no sabe cuánto me importó estar allí. Lo mucho que estudié y me esforcé para tener el placer de contar historias increíbles y estar frente a las cámaras mostrando todo en vivo. Universidad, cursos, muchos fines de semana perdidos, muchos partidos de fútbol analizados, estudio táctico, técnico, INVESTIGACIONES ETC. Pero por el simple hecho de ser una mujer en medio de una multitud, nada de eso tuvo valor para él”, escribió Bruna Dealtry en su cuenta de Facebook, junto con un video donde se muestra el momento exacto del beso.