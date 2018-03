Ninel Conde estrena tema sobre un ex, que es alcohólico, agresivo y mantenido

¿Se lo habrá dedicado a Giovanni Medina?... Mira el video

En medio del pleito legal con su ex y padre de su hijo pequeño, Giovanni Medina, Ninel Conde estrena una nueva canción acompañada de un video, cuya protagonista relata cómo se enamoró de un hombre que era celoso, agresivo, alcohólico, y que cuando la dejó embarazada se convirtió en un mantenido.

‘Me Complace Informarte’, se llama el nuevo tema que tiene frases como: “Estoy más bendecida, ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol”; “me complace informarte que tu ausencia ha sido tu única virtud”; “me complace informarte que realmente estoy mucho mejor sin ti, que la vida me sonríe más que antes, tú no eres indispensable para que yo sea feliz”.

El video musical comienza con Ninel y su pareja discutiendo, luego se la ve a ella embarazada llorando, y escenas donde su novio bebe y se vuelve agresivo. El mensaje tanto de las imágenes como del video es como la protagonista pudo salir del infierno después que lo dejó y como su ex, de manera desequilibrada busca su perdón todo el tiempo.

Aunque el protagonista del video no es Giovanni, el actor que lo hace, Tony Garza es muy parecido y la historia es muy similar a la que Ninel ha contado en la corte sobre su ex.

Recordemos que Conde y Medina están en guerra judicial por la tenencia de Emmanuel, el hijo de ambos y, días pasados la cantante se sometió a un nuevo estudio toxicológico para demostrar que el primero que se hizo, que arrojó restos de cocaína en su cuerpo, fue alterado.

MIRA AQUÍ EL VIDEO COMPLETO: