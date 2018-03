¿Cantará Meghan Trainor en su propia boda?

Le ha pedido a su prometido que escriba una canción sobre ella como regalo de boda

Al igual que su compañero de profesión Ed Sheeran, quien por cierto también pasará próximamente por el altar para sellar su amor con la guapa Cherry Seaborn, la cantante Meghan Trainor ya ha rechazado de plano la posibilidad de que vaya a cantar en su propia boda para agasajar a sus invitados y demostrar, de paso, por qué es una de las artistas de referencia en la actual escena del pop.

“No quiero tener que trabajar en mi propia boda. De hecho no quiero tener que pensar en nada más que en disfrutar del gran día”, ha expresado la simpática intérprete sobre el enlace que protagonizará este año junto a su prometido Daryl Sabara -con el que lleva casi dos años de estable relación- en conversación con la agencia de noticias Bang Showbiz.

Teniendo en cuenta que en la discografía de la vocalista estadounidense -quien se sometió el año pasado a una delicada operación para solventar una grave dolencia en sus cuerdas vocales- se encuentran canciones de temática nupcial como ‘Marry Me’ o ‘Dear Future Husband’, resulta cuando menos sorprendente que en lugar de haberse animado a escribir un tema sobre su próxima vida de casada, Meghan le haya pedido a su futuro marido que se encargue él de semejante tarea.

“Suelo tomarle el pelo diciéndole que escribiré un disco completamente sobre él, pero con la condición de que él componga antes una canción para mí y que me la dedique en la boda. Y él me ha dicho que ya se ha puesto manos a la obra, pero que todavía no ha sido capaz de sacar nada bueno de sus sesiones de trabajo”, ha bromeado en la misma entrevista.