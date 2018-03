Bárbara de Regil pide ayuda para salvar a su papá

Tienen que ir mañana lunes porfavor temprano al Centro nacional de la transfusión sanguínea PORFAVOR ayúdenme es AB NEGATIVO O A NEGATIVO ( o sangre negativa ) en Acapulco SOLO digan su nombre cuando lleguen GUILLERMO ALEJANDRO DE REGIL CAMET

