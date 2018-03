Esto es lo último de los casos legales contra Trump por suspensión de DACA

Apelación de primera demanda llegará al Noveno Circuito en mayo, mientras otros casos judiciales siguen pendientes. La lucha legal por DACA promete ser prolongada.

El tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno acordó que sostendrá una audiencia en mayo en el caso de California contra la suspensión de DACA, acelerando el proceso de decisión en torno a la orden que continuó el programa.

Sin embargo, esto por el momento no cambia la posibilidad de seguir renovando ese beneficio, que sigue en pié gracias a las órdenes de dos jueces federales en dos demandas separadas: una presentada en California y la otra en Nueva York.

La demanda a la que se refiere la orden más reciente fue presentada por los Regentes de la Universidad de California y el procurador del estado Xavier Becerra.

No obstante, los próximos meses serán clave para el futuro del programa, que el gobierno de Donald Trump quiso eliminar con una orden el pasado 5 de septiembre, pero que hasta ahora no ha podido deshacer del todo gracias a múltiples desafíos legales y al menos dos órdenes judiciales.

Aún hay varias demandas pendientes en las que no ha habido una decisión inicial.

¿Dónde está el caso judicial contra DACA?

No es fácil llevar la cuenta de las varias demandas que están pendientes contra el gobierno de Donald Trump en torno a su decisión de terminar con el programa DACA y las decisiones de diferentes tribunales al respecto.

Lo más importante de todo es lo que estas decisiones significan para los jóvenes que tienen o han tenido DACA y que aún cuentan con la protección de este programa o busquen renovarlo en los próximos meses.

He aquí un calendario (timeline) de lo que ha pasado con el programa en los últimos meses.

Septiembre 5 2017: Procurador Jeff Sessions anuncia el fin de DACA y el Departamento de Seguridad Nacional publica un memo ordenando que se suspenda el procesamiento de solicitudes de inmediato y dando un mes -hasta octubre 5- para la presentación de renovaciones.

A partir de ese día, se presentan varias demandas acusando al gobierno de haber suspendido DACA en forma inapropiada, arbitraria y perjudicial para diversos interesados, estados, universidades e individuos.

Demanda 1: Regentes de la Universidad de California contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Enero 9, 2018: El juez federal William Alsup dicta una orden requiriendo que el gobierno de Trump mantenga el programa DACA en todo el país y permita que continúen las renovaciones del programa. ESTA ORDEN SIGUE VIGENTE

La orden esencialmente dice que el gobierno tiene que seguir renovando DACA mientras los tribunales discuten la validez de la decisión original de Trump y Sessions de eliminar el programa.

Enero 18, 2018: El gobierno de Trump da un paso extraordinario: ir directamente a la Corte Suprema para revertir la orden del juez Alsup, en vez de esperar que otro tribunal inferior diera su dictamen.

Enero 26, 2018: La Corte Suprema rechaza el intento del gobierno de tomar el caso fuera de orden y reafirma que Trump debe seguir manteniendo el programa por el momento.

Febrero 13, 2018: El juez federal Nicholars Garaufis en Nueva York dicta una orden similar a la que dio Allsup en California, pero en dos demandas adicionales: Batalla Vidal vs Nielsen, en representación a varios jóvenes con DACA afectados y State of New York vs Trump, en nombre del estado de Nueva York y otros 16 procuradores estatales.

Ambas demandas alegaron que la decisión de terminar con DACA fue inapropiada, arbitraria y caprichosa. En otras palabras, no alegan que la Casa Blanca no pueda acabar con el programa, sino que ataca la forma en que se hizo.

La voluntad de ambos jueces de dictar una orden preliminar previa a un juicio indica que ambos magistrados creen que los demandantes tienen muchas posibilidades de ganar la demanda.

Aún quedan pendientes varias demandas más contra Trump por el tema DACA, que en los próximos días pueden resultar en otras órdenes judiciales similares o quizá más amplias que las otras dos.