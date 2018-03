Se puso implantes en los glúteos y ahora teme sentarse

Esta mujer es adicta a las cirugías, pero sabe que con sus glúteos se le paso la mano

Stacy Marie Delguidice, mejor conocida como Star Delguidice, suele definirse a sí misma como una “estrella plástica”, pero al parecer, esta vez fue demasiado lejos.

La mujer que reconoce que es una adicta a las cirugías estéticas, reveló a un canal de televisión británico que ahora teme a sentarse por miedo a que sus implantes en los glúteos estallen.

En la entrevista concedida a Channel 5, todo el tiempo estuvo de píe pues los implantes le causan dolor cada vez que se sienta, incluso, comentó que conducir se ha vuelto un sufrimiento.

“Es una nueva tendencia muy peligrosa. No me había dado cuenta de los peligros y los riesgos“, comentó Delguidice.

Star Marie Delguidice, önce bir Barbie’ye sonra da Kim Kardashian ve Jennifer Lopez’e benzemek adına 11 yılda 220 kez operasyon geçirdi. pic.twitter.com/cu5jMjlsN6 — ÇapaMag (@CapaMag) 30 de octubre de 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

“Realmente no me di cuenta de lo que iba a ser y me causó gran ansiedad“, afirmó la mujer quien detalló que debió subir de peso 40 libras para que la grasa le fuera distribuida en las nalgas y labios.

La operación duró 7 horas y le costó poco más de 200 mil dólares, y ahora tendrá una lenta recuperación que podría llevar hasta dos años.

“Nunca he sido feliz con la forma en que me veía. Solía ​​ser talla cero, realmente delgada, y mi trasero era muy plano. Pero realmente echo de menos mi trasero de antes“.