Compran nuevo hogar para familia que “vivía en una caja” en Joshua Tree

Se recaudaron más de $50,000 dentro de siete días

A finales de febrero, Daniel Panico y Mona Kirk fueron arrestados y encarcelados bajo cargos de crueldad intencional y de poner en peligro las vidas de sus hijos.

Al ver las condiciones en las que ellos y los menores vivían, las autoridades decidieron separar a la familia.

“Salí de (la vivienda) y habían tres agentes apuntándome con sus pistolas, gritando para que salieran los niños”, dijo Kirk, en entrevista con el noticiero ABC7.

Los menores—dos niños y una niña, de 11, 13 y 14 años—ahora están en la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS). Desde entonces, Panico y Kirk no han vuelto a ver a sus hijos. Tampoco se les ha permitido comunicarse con ellos por teléfono.

Varias personas, conmovidas por lo que perciben como la cacería de una pareja que luchó por mantener a sus hijos a pesar de sufrir carencias, contribuyeron a una recaudación de fondos para la familia. Dentro de siete días, recaudaron más de $50,000. Ese dinero fue utilizado para comprar y amueblar una casa para Panico, Kirk y sus hijos.

“Queremos demostrarle a DCFS que la familia cuenta con un hogar”, dijo Marsha Custodio, una amiga de la pareja que se pasó el fin de semana ayudando a limpiar el inmueble. La meta, indicaron los voluntarios en entrevista con el diario Desert Sun, era tener listo el hogar antes de que Panico y Kirk comparezcan ante los tribunales.

De acuerdo con la vocera del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, los niños no parecían tener lesiones y no presentaban síntomas de desnutrición. Sin embargo, “era evidente que no se habían bañado en (varios) días”.

Las autoridades también indicaron que la familia había estado viviendo sin agua corriente, baños o electricidad durante varios años en el desierto, a unas 125 millas al este de Los Ángeles.

