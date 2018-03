Las nuevas leyes afectarán a indocumentados en tránsito en la Florida

Manejar con licencia en Florida no es suficiente para acreditar el estatus migratorio

La geografía del estado de Florida lo hace un territorio fronterizo natural, pues según la ley, se considera así a cualquier territorio estadounidense ubicado a un máximo de 100 millas de una frontera o del mar, lo que es Estado del Sol tiene en cada sitio.

Esto lo hace un estado inseguro para los indocumentados, máxime desde que se ha normalizado que los policías, incluso de tránsito, puedan indagar el estado migratorio de cualquier persona.

De esta manera, en Florida es legal que la policía suba a autobuses, embarcaciones o detenga automóviles y al checar los papeles, pueda también revisar el estatus de los ocupantes.

Esta situación ha traído como consecuencia que el estado entero sea considerado como “inseguro” para los inmigrantes, según una coalición de organizaciones activistas.

Durante 2017 la policía de inmigración arrestó 6,192 personas en Florida, un aumento del 76 por ciento en relación con el 2016.

De esta forma, si no tienes tus papeles en regla y piensas viajar a Florida durante la Primavera, te sugerimos que no lo hagas, pues si no puedes demostrar tu residencia, corres el riesgo de ser deportado.

Incluso si tuvieras una licencia de manejo legal, esta no puede tomarse como un documento de residencia legal, por lo que podrías ser detenido.