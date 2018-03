Colombian Film Festival NY, una mirada que apuesta a la paz

Ciro Galindo, un campesino nacido en Coyaima, Tolima, representa el rostro multiplicado de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Uno de sus hijos fue reclutado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y por los paramilitares y, posteriormente, asesinado. Su ruta ha sido una de desplazamientos como resultado de la violencia en el país. Junto a su familia vivió en El Meta, donde en los años noventa se desarrollaron los fallidos diálogos del Gobierno nacional con la guerrilla.

Galindo ha sufrido los embates del conflicto armado de más de seis décadas en Colombia, prácticamente, de manos atadas. A Galindo, le han fallado todos: las FARC, los grupos paramilitares, las Fuerzas Militares y el Estado. Como si diera vueltas en un círculo: siempre se topa con la misma realidad.

A sus 65 años, lo único que la guerra no le ha arrebatado son las ansias de paz. Y ésa es hoy su principal batalla.

En la figura de Galindo se resumen muchas de las pérdidas y desesperanzas, también la impotencia, contra la que han luchado los colombianos en el país, víctimas de la guerrilla y los organismos de poder.

Pero su historia también refleja la lucha de miles de nacionales que emigraron a otros países debido al conflicto. Este jueves, “Ciro y yo”, un documental que retrata el caminar de este sobreviviente, inauguró la sexta entrega del Colombian Film Festival, en Nueva York, y que se extiende hasta este domingo, 25 de marzo.

En medio de un proceso de paz con altas y bajas, la entrega del bogotano Miguel Salazar, grabada entre 2013 y 2016, busca abrir el espectro más allá de la información accessible en redes sociales como una especie de relato de historia oral.

“Estas redes te llevan a un lado de lo que estás buscando y lo que te interesa, y te metes en una burbúja y la información que recibes es una sola vía, un solo espectro. La gente se mete en una búrbuja, y claro, no ves más allá, y te vas polarizando hacia un extemo sin darle oportunidad al otro de ver sus opiniones. Por eso son importantes los dociumentales como éste”, dijo el director de festival, Juan Carvajal, a El Diario sobre el alcance de la oferta cinematográfica.

“El país está polarizado, hay dos vertientes…al escoger estos documentales, lo que queremos también es mostrar desde una óptica neutral lo que está sucediendo, y como el país está procesando este comienzo de paz a pesar de la polarización que existe”, agregó Salazar.

“Ciro y yo” es uno de los cinco documentales que serán expuestos durante el festival en Cinépolis Chelsea, en Manhattan.

Otra parte importante de la sexta edición del evento es el “Colombia Bio”, una selección de documentales que muestran espacios biodiversos antes secuestrados por la guerrillas como Serranía de Chiribiquete y El Peñon, en Santander.

“Hemos hecho alianzas importantes con COLCIENCIAS para presentar una serie documental de Colombia Bio, en donde hemos tenido acceso a diferentes zonas dominadas por diferentes grupos armados, y, por el proceso de paz, ahora es posible ir a esos lugares con una biodiversidad y una belleza maravillosa”, describió.

A esto se suman 18 cortometrajes y 30 películas, entre éstos clásicos restaurados.

Adicional, Venezuela es el invitado especial con la presentación de “El Inca”, de Ignacio Castillo Cottin, una cinta basada en la vida del dos veces campeón mundial de boxeo Edwin Valero. El filme fue vetado por el gobierno de ese país.

Otro tema importante para la diáspora colombiana que se ve representado en el festival es la inmigración ilegal con “VISA USA” e ‘Iris”.

Sobre este último cortometraje, Salazar expuso: “Es como la historia de todos los dreamers que buscan y que rebuscan su forma de vivir y ayudar a su familia desde donde están. Para nosotros el tema es muy importante. Muchas personas que no pueden viajar a Colombia usan el festival para viajar al país”.

El documental “Señorita María”, de Rubén Mendoza, es otro que trasciende las fronteras colombianas para poner en debate temas tan actuales como la vida de una transgénero en una comunidad conservadora en el pueblo de Boavita, en la zona andina.

Selección oficial de la sexta edición del Colombian Film Festival:

Ficción:

– El día de la cabra

– Doble

– Fortuna Lake

– El libro de Lila

– Nadie sabe para quien trabaja

Documental

– Ciro & Yo

– El fin de la Guerra

– Señorita Maria

– Nueve Disparos

– Amazona

Cortometraje

– The jungle knows you better than yo do

– Tusk

– Pidbang

– La madre de las madres

– Corteza

– La Casa en el árbol

– Nieve

– No me llames Antonia

– Storylines

– Iris

– Clean

– Esperame Genoveva

– Lulita

– Menguante

– Damiana

– Videl

– Coffee Break

– Robo

Clasicos Colombianos Restaurados

– Visa Usa

– Condores no entierran todos los días