Gaby Espino confiesa: “Estoy emocionada de trabajar con Marco Antonio Regil”

Serán los presentadores de los Premios Billboard de la Música Latina

Por tercera oportunidad Gaby Espino conducirá los Premios Billboard de la Música Latina, en esta ocasión su compañero será Marco Antonio Regil, y tomará el papel de su madrina, pues le recibirá en la cadena Telemundo.

En exclusiva hablamos con la actriz, quien nos dice que está feliz y emocionada de trabajar con el presentador mexicano, de quien confiesa es una fiel admiradora.

P: ¿Cómo te sientes con tu nuevo compañero?

Gabriela Espino: Estoy muy emocionada y feliz de poder trabajar con Marco Antonio y compartir escenario… Lo admiro muchísimo, admiro su trabajo y nos conocimos ahora haciendo la promo, nos llevamos chévere porque es igual de relajado que yo, igual de natural, le gusta la música igual que a mí, así que la vamos a pasar súper… Ese es el objetivo de todos, tanto los que están en su casa, como los que nos van a acompañar esa noche en vivo, y nosotros que vamos a estar llevándoles el show a todos los televidentes desde el escenario.

P: ¿Qué significa para ti estar conduciendo por tercera vez los Premios Billboard de la Música Latina?

G.E.: Va a ser una noche muy especial, la música latina está pasando por un momento increíble en el mundo, el público británico está cantando en español, hay tantos artistas nuevos, hay tantos otros que ya tenían mucho tiempo y están sonando y están pegados en este momento. Está sonando lo que realmente a la gente le gusta, lo que están bajando, en la redes sociales, nuestros elegidos son los que la gente quiere ver, por eso va a ser una noche muy muy especial en Las Vegas, celebrando el aniversario de la transmisión número 20 en Telemundo… Una noche donde se celebra el talento latino, la música.

P:¿Qué es lo que tú más disfrutas de un premio?

G.E.: A mí particularmente me llena de emoción esa adrenalina del en vivo durante 3 horas, no es fácil pero en estos premios se hace fácil, porque uno se los goza y se lo disfruta, mientras puedes bailas y cantas que es lo que hacemos todos, la verdad la van a pasar muy bien.

P: Aunque perdura la crisis en la industria de la música, ¿tú crees que el empuje latino esta haciendo que la música vuelva a tomar la fuerza que tuvo en otra época?

G.E.: Ahorita la influencia latina esta moviendo masas, y haciendo mucho, eso es muy importante, importante para nosotros también como latinos.

P: ¿Qué crees que vas a aprender de Marco Antonio?

G.E.: Wow… Es mucho, tiene una carrera enorme, maravillosa que he admirado siempre como se lo dije, así que voy a a estar deleitándome con su talento esa noche, y voy a estar aprendiendo mucho de él.

P: Marco Antonio dice que aprenderá de ti viéndote cambiar tantas veces en escena…

G.E: (risas) A mí me gusta mucho trabajar bajo presión… La verdad las cosas me salen mejor cuando trabajo en vivo, que tienes la presión de que estamos corriendo, de si estamos a tiempo, nos dicen alarga, recorta… Mil cosas por el oído. ¡Son tantas cosas esa noche!… Y tiene que estar todo bien, es tan rico eso, yo siempre digo que es un shock de adrenalina que amo porque el vivo de verdad que es delicioso, para mí una experiencia muy rica, me gusta muchísimo, me lo disfruto totalmente. Por eso, los invito a que este próximo 26 de abril nos acompañen por la cadena Telemundo.

