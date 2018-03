La historia (queer) según Taylor Mac: 24 horas de música en directo

Show impresionante donde los haya, "A 24-Decade History of Popular Music" fue finalista al Premio Pulitzer

El espectáculo “24-Decade History of Popular Music” de la drag queen Taylor Mac concluyó este fin de semana en Los Ángeles tras cuatro sesiones de seis horas cada una en las que el artista (o la artista, atendiendo a su estética femenina a la hora de subirse al escenario) repasó la historia a través de 246 canciones, todas ellas interpretadas en directo.

La propia estrella, que cambia de vestuario, estilo y acompañantes conforme avanza el show pero rara vez deja el escenario, admite que le resulta imposible actuar a la perfección durante las 24 horas, pero lo cierto es que rara vez se aleja de ella. Y eso que su frase estelar es “la perfección es para los pendejos” (“perfection is for assholes“).

Al margen de la política o las batallas, Taylor Mac realiza un repaso queer de la historia, fomentando las reivindicaciones sociales: afroamericanos, mujeres, homosexuales y transexuales tienen, por tanto, un protagonismo especial. Todo ello entre risas y lágrimas, pues los monólogos humorísticos se entrelazan con actuaciones verdaderamente emotivas. Entre tanto, los espectadores (a menudo, vestidos de forma aún más extravagante que el protagonista) interactuan, bailan, comen, beben, ríen, se hacen fotos y cambian de asiento tantas veces gustan, ya que el artista deja claro desde el principio que está en contra del elitismo del reparto de asientos.

A 24-Decade History of Popular Music ganó el 2017 Edward M. Kennedy Award for Drama Inspired by American History y fue finalista al 2017 Pulitzer Prize for Drama. Ciertamente es una experiencia inolvidable que dio comienzo en 2016 en Brooklyn y con suerte seguirá deambulando por ciudades afortunadas.