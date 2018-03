Lady Gaga enamora a Sean Penn con la nueva ‘A Star is Born’

“Es la mejor película que he visto en años”, dice Penn del remake de “A Star is Born” protagonizado por Gaga

“Pensé que iba a a ser un desastre, pero es una de las películas más bonitas, fantásticas y, lo que es más importante, comerciales, que he visto en los últimos años; Bradley Cooper y Lady Gaga son un milagro”, dijo Sean Penn tras ver A Star is Born, el remake del clásico protagonizado por la famosa cantante (que sustituyó a Beyoncé a última hora) junto a Cooper, quien se ha puesto además por primera vez tras la cámara.

El actor, ganador del Oscar por Mystic River (2003) y Mi nombre es Harvey Milk (2008), ha hecho estas declaraciones después de anunciar que abandona el mundo de la interpretación para dedicarse a la escritura. Es más: acaba de publicar Bob Honey who just do staff, su primer libro. Ya que es uno de los miembros de la Academia, las posibilidades de la cinta de cara a los Premios Oscar han disfrutado de un pequeño empujón.

El nueva A Star is Born, que se estrenará en EEUU el próximo 5 de octubre, también ha sido alabado por Barbra Streisand, protagonista junto con Kris Kristofferson de otra versión que se estrenó en 1976 dirigida por Frank Pierson. “Es muy, muy buena”, aseguró tras asistir a un pase exclusivo.

Coprotagonizada por Sam Elliott, Andrew Dice Clay y Dave Chappelle, la última adaptación del clásico dirigido por William A. Wellman en 1937, sigue a una pareja de artistas que entra en crisis cuando ella comienza a triunfar como estrella de la música mientras él se sume en una espiral de autodestrucción. El rodaje ha tenido lugar entre Los Ángeles, Santa Clarita y Riverside County.