Indignante: Christian Nodal arremete contra los inmigrantes mexicanos

Responsabilizó a sus paisanos de la discriminación

Christian Nodal arrancó de forma espectacular su carrera y su ascenso en el mundo del regional mexicano ha sido meteórico, sin embargo con la fama también llegan algunos problemas y cualquier declaración fuera de lugar puede causar indignación.

Es el caso en el que se encuentra el intérprete nacido en Caborca, Sonora, México, acusado de atacar a los inmigrantes mexicanos con sus últimas declaraciones. Nodal habló con “Los Metiches Show” del espinoso clima social en contra de los inmigrantes en Estados Unidos de la actualidad y responsabilizó de ello a sus paisanos.

“En parte es culpa de los mexicanos por lo cual nos tachan así (en Estados Unidos). Yo veo cuando estoy en Estados Unidos a muchachos que le echan ganas, que hacen sacrificios bastante grandes, pero uno es el que dice que quiere ir, que pa’ las tortillas, que porque aquí no hay para comer (pero) en México se vive bien”, expresó el joven de 19 años.

Ignorando las circunstancias económicas y violencia que han orillado a millones de personas a abandonar México, Nodal consideró que el fenómeno migratorio es voluntario. “Cuando alguien quiere una oportunidad, mejor se busca en Estados Unidos”.

“Aquí se puede vivir, pero se vive mejor en Estados Unidos, los ‘Dreamers’ no van porque no haya comida aquí en México, van porque quieren una vida mejor”, agregó el intérprete de “Adiós Amor”.

Nada bien sentaron estas declaraciones en la comunidad inmigrante, que acusó a Nodal de ignorante de la realidad. Muchos radioescuchas del programa se comunicaron a la cabina para expresar su opinión.

“La verdad es que a lo mejor él opina eso porque tiene dinero para comer… Yo trabajaba en una fábrica de libretas en el estado de México y me pagaban 120 dólares a la semana”, dijo un fan identificado como Toño.

“Las cosas en México están de cabeza, la inseguridad, la corrupción. Yo me vine a El Paso, Texas, para ayudar a mi familia… Vengo de una familia muy humilde; no es cierto que hay para comer. A veces no hay para comprar ni un kilo de tortilla”, espetó otro miembro de la audiencia de nombre Iván.

“Yo tenía un taller (en México), y cuando ven que te estás levantando llega el gobierno a cobrar, te llega Hacienda, llega la comisión de electricidad que te cobra tarifas increíblemente altas”, manifestó Alex.

Por último, otro joven de nombre Alfredo, aceptó que muchos vienen en busca del “Sueño Americano”. “Uno viene para prosperar, para comprar un carrito”.