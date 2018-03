3 camionetas pick up que puedes comprar por menos de 20 mil dólares

Los precios de las pick up no siempre son tan altos, dependiendo de lo que busques

Quizá requieras de una camioneta pick up que no sea de gran tamaño pero que cumpla con ciertas funciones que un auto de otro tipo no puede brindarte.

Potencia, capacidad de carga y estabilidad en terrenos complicados son algunas de las características por las que podrías desear una pick up de tamaño mediano o pequeño a tu garage.

Hoy te presentamos tres pick up último modelo que puedes adquirir por menos de 20 mil dólares.

1- Nissan Frontier

Su precio de salida es de $18,990 y con ello te puedes llevar una buena capacidad de carga y también habilidad de transitar en cualquier camino.

2- Ford Ranger

Su precio de salida es de $18,160 y es uno de los regresos más esperados entre la línea de trucks, pues había desaparecido desde 2011.

3- Chevrolet Colorado

Su precio de salida es de $20,000, justo en el límite, pero la comodidad de su cabina y la fuerza de su máquina bien los vale.

*Las imágenes pueden variar de los modelos con el valor referido.