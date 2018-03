Stanton enseña a lo que vino a Yankees

Dos jonrones del slugger y gran pitcheo de Severino marcan triunfo en Toronto en el día inaugural de Grandes Ligas

A Giancarlo Stanton le bastó un turno al bate para empezar a probar todo lo que puede aportar a los Yankees, versión 2018, y sobre todo para darle un golpe a la mesa y decir que vale todo lo que cobra.

El hombre que encabezó a los jonroneros la campaña pasada cuando bateó 59 bambinazos se apuntó temprano esta vez y con dos leñazos de vuelta completa puso la victoria 6-1 en la mochila de los neoyorquinos.

Ayer en el Roger Centre de Toronto frente al zurdo A.J. Happ cuando ya Brett Gardner caminaba en primera base y Aaron Judge buscaba acomodo en el dugout tras ser ponchado, el rudo toletero vio pasar un pitcheo y con el segundo conectó largo por arriba de la cerca para abrir su cuenta esta temporada y poner a los Bombarderos a ganar 2-0.

“Es asombroso que puedas tener un debut así”, dijo Stanton emocionado a YES.com.

“Batear dos jonrones en el debut con los Yankees tiene algo muy especial… Vine a aportar y es mejor que sea así… muy pronto”, concluyó el hombre que es apenas el séptimo yankee en estrenarse con un multijonrón en el día inaugural de Grandes Ligas.

Domina Severino

Nada sería más fácil para nadie en una tarde gris de marcado acento invernal, ya que Luis Severino el as abridor por la tropa de Aaron Boone amarró en corto y fue imbateable, de manera literal, porque los Azulejos debieron esperar hasta la cuarta entrada cuando ya el dominicano había sacado nueve en fila, para que Curtis Granderson conectara de hit.

La temida ofensiva de Yankees que ya había sugerido grandes cosas en la pretemporada dijo presente y sus hombres básicos, los cinco primeros al bate, conectaron nueve imparables (tres jonrones) y remolcaron las seis carreras.

En la quinta volvieron los Yankees al ataque y Happ que ya había sacado out a Austin y Gardner, se equivocó dándole un boleto gratis a Judge. Vino Stanton y ante Axford el nuevo lanzador, pegó un doble larguísimo que trajo a Judge para señalar el 3-0 en la pizarra.

En esa quinta entrada anotarían una carrera más con un doble de Sánchez que remolcó a Stanton y puso el 4-0.

El instrumental “Big three” desde el primer turno empezó a marcar una diferencia que puede ser crucial en las cuentas al final de la temporada.

Severino había agotado 91 lanzamientos con 60 de ellos en zona buena y fue castigado por un solo imparable, dio tres boletos gratis y fusiló a siete bateadores.

Con una actuación colosal digna de un as de rotación se fue el domincano a la ducha.

“Fue un gran juego para nosotros y siempre es bueno empezar ganando”, dijo Severino a YES.com. “Mis pitcheos cayeron donde yo quería y me sentí cómodo. Tenemos un gran equipo y esperamos un gran año… Esto apenas empieza”.

Ahí viene Gardner

Para la séptima entrada ya estaba el derecho Danny Barnes como pitcher relevista, lo que aprovechó Gardner (maltratado por los pitchers zurdos) para pegarle un cuadrangular que puso a los Yankees 5-0 y a los Azulejos sin retorno posible.

Ya lanzaba Chad Green el relevista largo de los Bombarderos para dejar otra prueba de su instrumental y dejar cuatro outs manteniendo el cero y regalando tres fusilados.

La noche perfecta la mancharía Delin Betances quien tomó la lomita en el lugar de Green y le dejó una recta de 96 millas muy en la mitad a Kevin Pilar quien la puso arriba de la cerca para conseguir la primera carrera de Toronto y apenas el segundo imparable de la noche.

Aquí estoy yo. Fue lo que pareció decir Giancarlo Stanton, quien en lo alto de la novena y con la cuenta en 3 y 2 pegó su segundo cuadrangular, esta vez ante Clippard para ponerlo 6-1.

Por Yankees, Stanton tuvo tres de cinco con dos jonorones, un doble y cuatro remolque. Judge tuvo dos de cuatro una base por bolas y Sánchez tuvo uno de cinco con una anotada y una remolcada y Hicks tuvo dos de cuatro.

Los Yankees vuelven hoy a la acción en el Roger Centre de Toronto a partir de las 7:07 p.m. y enviará a Masahiro Tanaka frente a Aaron Sánchez, quien fue el pitcher anunciado por los Azulejos ”.

La novena entrada la lanzó Aroldis Chapman, quien ponchó a dos y mantuvo la ventaja.