El juez Stephen Reinhardt muere de un ataque al corazón a los 87 años

Fue durante mucho tiempo uno de los juristas de la corte de apelaciones más liberales de la nación

El juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU (al oeste de Montana y Arizona), Stephen Reinhardt, considerado durante mucho tiempo como uno de los juristas de la corte de apelaciones más liberales de la nación, ha fallecido hoy en Los Ángeles de un ataque al corazón a los 87 años.

Reinhardt ha fallecido durante una visita a un dermatólogo. “Todos nosotros aquí en el Noveno Circuito estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la muerte del juez Reinhardt”, dijo el juez jefe del Noveno Circuito, Sidney R. Thomas, “perdimos a un maravilloso colega y amigo; como juez, tenía profundos principios, era un apasionado feroz de la ley y valiente en sus decisiones; será recordado como uno de los gigantes de la bancada federal”.

Originario de Nueva York, Reinhardt obtuvo su posición en 1979 por el presidente Jimmy Carter y fue confirmado por el Senado al año siguiente. Se graduó en el Pomona College y obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de Yale. Tras servir durante dos años en la Fuerza Aérea de EEUU, fue empleado de un juez federal en el Distrito de Columbia y luego pasó a la práctica privada en Los Ángeles. Fue asesor informal del Alcalde de Los Ángeles Tom Bradley y miembro de la Comisión de Policía de la ciudad desde 1975 hasta su nombramiento en el Noveno Circuito. Entretanto, se casó con Ramona Ripston, ex directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California.

“Era brillante, una gran mente legal y escritor, pero también un trabajador duro”, dijo Héctor Villagra, director ejecutivo de la Fundación ACLU del Sur de California, quien trabajó para Reinhardt de 1995 a 1996. “Trabajaba siete días a la semana, completamente comprometido con la justicia. Recuerdo que una vez estaba en su despacho a las 11 de la noche del sábado escribiendo un desacuerdo porque el Noveno Circuito había decidido no volver a escuchar un recurso de pena de muerte. Él sabía que no tenía ningún sentido. No iba a afectar al resultado, pero era lo correcto, y eso era lo que importaba. Quería que su voz y sus objeciones fueran escuchadas”.