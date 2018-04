Clientes de juguetería Toys “R” Us lamentan su cierre 

Crean sitio web para recaudar fondos y evitar el cierre de esta cadena

Cuando Kyle Weinstein, de 8 años, se enteró que su tienda favorita Toys ‘R’ Us iba a cerrar sintió la necesidad de crear “un plan” para prevenir el cierre.

“Estoy muy enojado porque esa es la única tienda donde puedes encontrar todos los juguetes que quieres”, dijo el pequeño Kyle. “Quiero que el gobierno no cierre Toys ‘R’ Us porque yo he ido a esa tienda desde que era chiquito”, aseveró.

Y no miente. Su madre, Janete Weinstein, dijo que desde antes que naciera Kyle ella era fanática de ese comercio.

“Ahí encuentras de todo, desde decoraciones y regalos para el baby shower hasta la fórmula para el bebé”, dijo Weinstein, de origen brasileño.

Ella, al igual que su hijo, dijo estar muy triste que la tienda que ha traído alegría por años a chicos y grandes este a punto de cerrar.

“Siento que la juguetería es como una librería, a los niños les gusta ir ahí para tocar los juguetes. Por Internet no pueden ver exactamente lo que están comprando”, dijo Weinstein. “Porque a veces lo que se muestra en la foto no es igual a lo que reciben por correo”.

Weinstein dijo que cuando Kyle se enteró del cierre lloró de tristeza y hasta la fecha le cuesta hablar del tema porque su tienda Toys ‘R’ Us, de Culver City, ha formado parte de su infancia.

Precios de liquidación

El viernes pasado, José Sandoval y su familia llegaron hasta la tienda de esta cadena Bell Gardens para comprar juguetes a precios especiales. El negocio ya tenía los anuncios de precios de liquidación.

Sandoval, dijo que él desde muy pequeño era fanático de la juguetería.

“Yo me acuerdo que guardaba mis ahorros para poder ir a comprarme video juegos cuando acababa de salir el Nintendo”, recordó. “Ahora que ya no la vamos a tener, pues solo [a comprar en] el Amazon”.

Hasta hace poco, Toys ‘R’ Us era una gigante líder en juguetes, juegos de video, y materiales de aprendizaje de forma divertida. Sin embargo, después del 2005 comenzó a tener problemas económicos de los cuales no se pudo recuperar.

Tanto Sandoval como Weinstein aceptan que aunque comprar juguetes por Internet no será tan divertido como comprarlos en una tienda, es el futuro al que nos acercamos.

‘No permitan que se apague’ la juguetería

No obstante, la tristeza de perder la juguetería no solo inunda a los clientes de las tiendas, sino también a grandes inversionistas.

Utilizando el hashtag #SaveToysRUs, Isaac Larian, director ejecutivo de MGA Entertainment Inc., planea salvar la juguetería mediante una campaña que incluye a varios inversionistas y hasta una recaudación de fondos en GoFundMe.

El director de la compañía que creó las muñecas Bratz y Little Tikes y sus inversionistas han prometido poner 200 millones de dólares para apostar por la tienda en bancarrota.

“Los fondos recaudados a través de esta campaña se utilizarán en la formulación de una oferta para adquirir algunos activos de Toys R Us a través del proceso de bancarrota. Esta no es una donación caritativa, y se aplican ciertas divulgaciones de donantes”, explica la página de GoFundMe.

Los donantes tienen hasta el 28 de mayo para alcanzar el objetivo de mil millones de dólares. En tan solo una semana ya se han recaudado más de $200,000 millones de dólares.

Con este movimiento los inversionistas y fanáticos de Toys “R” Us esperan poder salvar la juguetería para que la conozcan las generaciones venideras así como a los empleados cuyos trabajos están en la cuerda floja.

Toys “R” Us fue fundado en 1957 por Charles P. Lazarus quien falleció el 22 de marzo a la edad de 94 años.