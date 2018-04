¿The Weekend le envía un mensaje a Selena Gomez y una declaración de amor a Bella Hadid?

Este proyecto muestra a The Weekend, a nivel emocional, muy deprimido, pero a nivel creativo en uno de sus mejores momentos

Dicen que la nueva canción del ex novio de Selena Gomez, The Weeknd, “Call Out My Name”, lleva una dedicatoria implícita para la joven de 25 años de edad.

Al mejor estilo de Taylor Swift, quien también escribe canciones para hablar sobre sus relaciones pasadas, el intérprete ha hecho referencia a la época en la que estuvo comprometido en su romance con la ahora ex novia, nuevamente, de Justin Bieber.

En la canción The Weeknd se plasma así mismo como “la pareja de transición” de Gomez. Recalca que durante su romance él la trató bien y cuidó de ella. ¿Es este un reclamo público de parte del cantante para Selena Gomez?, porque eso parece…

Medios como Quién reflexionan que el tema – “Call Out My Name“– también podría citar los momentos en los que la cantante y actriz luchaba por su vida cuando debía someterse al transplante de riñón. Y que incluso el cantante estuvo dispuesto a dar parte de si mismo para que ella viviera.

El nuevo proyecto musical del cantante titulado “My Dear Melancholy” está compuesto por seis canciones en las que prácticamente desvela un retazo de su corazón. El material a nivel de compositivo suena a resumen de su vida amorosa, ya sea con Selena Gomez o Bella Hadid.

A nivel musical el disco obedece al género en el que éste surgió, R&B. La musicalidad de la voz de The Weekend brilla en gran magnitud en consecuencia a la melancolía de la composición en letra y música, y así con la sensualidad del soul y el blues éste puede explayarse en armonía. Los toques electrónicos de la mezcla son todo un abanico de emociones.

Este disco muestra a The Weekend, a nivel emocional, muy deprimido, pero a nivel creativo en uno de sus mejores momentos.