Trump prende Twitter criticando las leyes migratorias de EEUU

La retórica anti inmigrante de Donald Trump volvió hoy a brillar luego que el mandatario arremetiera contra las propias leyes de EEUU acusándolas en Twitter de ser una broma.

El presidentecriticó hoy las leyes migratorias de su propio país por “débiles” y dijo que México y Honduras, entre otros, las aprovechan para “mandar a mucha de su gente”.

“Por muy ridículo que suene, las leyes de nuestro país no nos permiten mandar fácilmente de vuelta a aquellos que cruzan nuestra frontera sur”, dijo Trump en un mensaje publicado en Twitter.

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018