Mira cómo Orlando Segura espanta sus males

¡Cuidado con tu oídos!

A dos meses de su salida de ‘Despierta América’, Orlando Segura sigue tomándose la vida como lo hemos visto en pantalla: con buen humor y optimismo.

Para muestra de esto, están los videos que compartió en su InstaStory de Instagram, en donde asegura que de este modo, con música, ‘espanta sus males’.

“Quien canta su mal espanta”, dice Orlando en el video mientras escucha el tema: ‘No Te Vas’ de Nacho Mendoza.

En otro video también da un mensaje de lo importante que es despertarse feliz, sin importar la circunstancia que estemos atravesando, y con esa misma alegría se pone a cantar.

Si bien es para aplaudir su espíritu positivo. pese a no estar en este momento con trabajo, lo que no parece ser lo suyo es esto de la cantada, por lo menos la afinación no fue algo que lo acompañó en ese día.

Hablando de trabajo, aunque te hemos contado que habría tenido una reunión en Telemundo, y una posible oferta en Televisa, el periodista colombiano ha sido muy hermético a la hora de hablar de su futuro profesional.

Personas allegadas a Segura nos confirmaron que, por el momento, él ha confiado que quiere tomarse un tiempo de calma para disfrutar a su hijo, Joshua, y luego volver con más fuerza.