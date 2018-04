Marco Antonio Regil animará “Un Nuevo Día” tras salida de Ana María Canseco y Daniel Sarcos

Los espectadores del programa verán al conductor desde el lunes, 16 de abril

La cadena Telemundo anunció que el presentador mexicano Marco Antonio Regil se incorporará a “Un Nuevo Día”, tras la salida de Ana María Canseco y Daniel Sarcos.

Regil se une a Rashel Díaz, Adamari López, El Chef James, Mario Vannucci y Zuleyka Rivera para presentar el programa de noticias y entretenimiento que se transmite diariamente desde los estudios de Telemundo en Miami, Florida.

En el comunicado enviado este jueves por la empresa, se destaca la trayectoria de Regil como uno de los presentadores más versátiles en los medios con un premio Emmy y elegido por Readers Digest México como el Conductor de Televisión Con Mayor Credibilidad y Confianza en 2010, 2014 y 2017.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Marco Antonio Regil a Un Nuevo Día”, dijo Luis Silberwasser, presidente de Telemundo Networks en el parte de prensa.

“Marco Antonio Regil es uno de los presentadores más reconocidos en nuestro medio y los espectadores podrán disfrutar de su carisma, dinámica personalidad y versatilidad cada mañana. Su vasta experiencia en diferentes géneros televisivos, unido a su gran deseo de empoderar, motivar e informar a la comunidad hispana, fortalece nuestro compromiso y conexión con nuestros televidentes”, agregó.

Regil, quien es también orador motivacional, dijo sentirse honrado por la oportunidad. “Es un honor unirme a mi nueva casa Telemundo y al gran equipo detrás de Un Nuevo Día”, expresó Regil a través del comunicado. “En esta nueva faceta, quiero formar parte de las mañanas de los televidentes de toda la nación y donde quiera que llegue nuestra señal con el propósito de informar, entretener y alegrar al público con contenido inspirador para el bienestar de vida de todos nosotros los latinos”.

Precisamente, este bagaje de “coaching” es lo que le habría abierto las puertas del programa, según dijo en una entrevista con Hoy Los Angeles.

“Feliz de vivir esta nueva etapa. Son muchas cosas y primero que nada, yo lo he compartido en las redes sociales desde hace tiempo, de que siempre he tenido ganas de hacer algo más allá de los programas de concurso. Yo quería participar en un programa propio o integrarme a uno donde pudiera compartir lo que yo que ya hago en las redes sociales, en talleres, en conferencias, que es algo que me apasiona mucho y sobre cosas que me han ayudado a mi a crecer de manera personal, a nivel financiero, mental y emocional. Y el integrame a ‘Un Nuevo Día’ es un regalo precioso”, expresó Regil.

De paso indicó que no llegó a quitarle el trabajo a nadie. “La gente se encariña y se acostumbra y yo evidentemente tengo que ganarme a esa gente y seguramente va haber una rotación de público, porque a lo mejor la gente que me sigue más a mí va a venir a ver el programa y habrá un segmento del mercado que no podrá superar el cambio y se dará la rotación de público y ahí mi misión será ganarme el cariño de la gente. Yo no le estoy quitándo el trabajo a nadie. Estos cambios, según lo que yo sé, hubieran sucedido conmigo o sin mí. A mí me llaman para hacer un trabajo, para ayudarle a crecer, y yo llego con todo mi cariño. Sé que hay un segmento que le duele la salida de unas personas y esto es como una relación de un noviazgo , que terminas con una persona y viene otra”.

Precisamente, hoy, el equipo del segmento matutino se despidió en vivo de Sarcos en un emotivo compartir. Mientras que hace algunos días, trascendió la salida de Canseco, luego que no le renovaran el contrato.