Programa para personas mayores PACE celebra al estilo ‘Quinceañera’

Personas de la tercera edad festejan 15 años de pertenecer a PACE, un programa de salud que los motiva a salir adelante

Vestida de un color morado suave y luciendo una corona de flores, María C. Ornelas, de 87 años de edad, mostraba su felicidad al celebrar más de una década de vivir .

Ella fue una de decenas de personas mayores de 55 años que llevan 15 años o más de asistir al Programa de Atención Integral para Personas Mayores (PACE) de AltaMed Health Services en el este de Los Ángeles.

“Yo estaba muy deprimida en mi casa. Iba a otros lugares y no me llenaban. Aquí desde el primer día me sentí llena en mi corazón y me empecé a levantar”, dijo la madre de ocho.

Ornelas contó que todos sus hijos tienen sus propios hogares pero con la ayuda del programa jamás se

siente sola.

“Tengo 18 años viniendo aquí”, dijo alegre. “Siento que aquí es mi familia… Todos nos queremos, nos repartimos cariño y amor. Para mí es una casa donde yo llego y me siento feliz y se me pasa el rato”, aseguró.

Fidel Ordaz González, de 75 años de edad, también fue parte de la celebración. Contó que llegó al programa hace 16 años y desde entonces no se ha ido.

“Una señora me recomendó venir a este lugar porque yo estaba un poco mal después de unas embolias. No podía caminar y me tocó una terapista muy buena aquí”, dijo asegurando que tienen muy buenos doctores en el lugar.

“Me siento muy gustoso de venir a este evento. Es como una familia para mí. Todos nos llevamos muy bien.

Pero no fue el único que habó sobre la energía que les inyecta el lugar.

Su esposa Margarita Ordaz dijo que cuando a él le dio la embolia solo quería estar acostado y dormido. “Cuando empezó a venir al centro se puso más activo y contento”, agregó.

Ornelas y Ordaz fueron de los 15 afortunados elegidos para representar a las decenas de personas que llevan 15 años o más participando en el programa PACE.

La celebración que contó con mariachi, representantes y funcionarios locales fue “una forma de honrar a las personas más longevas de la comunidad del este de Los Ángeles”, dijo Vanesa Torres, asistente de supervisora de AltaMed.

“Les presentamos un ramo de flores, un certificado y uno de ellos va a dar un testimonio para que sepan más del programa”, explicó Torres.

Ornelas manifestó estar emocionada y dijo que dicha celebración era única para ella. “Yo no tuve quienceañero y ahora a mis 87 años estoy cumpliendo mis 15 años”, reconoció.

En cifras

El programa PACE brinda servicios médicos, sociales, nutricionales y de rehabilitación a participantes de 55 años o más que hayan sido certificados por el estado para recibir cuidados de enfermería.

Sus representantes aseguran que esto ayuda a que aquellas personas en un hogar de ancianos puedan vivir con dignidad y orgullo en sus propios hogares mientras reciben la atención que necesitan.

“Sabemos que la soledad y la sensación de aislamiento son un gran perjuicio para la salud de la tercera edad, y nuestros servicios abordan la independencia y las necesidades sociales de los ancianos en nuestra comunidad”, dijo María Zamora, vicepresidenta de Servicios de Atención Sénior de AltaMed Servicios de salud.

“Estamos agradecidos de que estos participantes hayan podido prosperar a través de nuestro programa y esperamos tenerlos muchos años más”.

“El centro AltaMed del Este de Los Ángeles tiene alrededor de 560 participantes con un 95% de origen latino, dijo la supervisora Torres.

El programa PACE de AltaMed tiene ocho sedes, las cuales atienden a más de 2,400 adultos mayores en 51 ciudades del condado angelino.