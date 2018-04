Netflix amenaza con sacar película de Alfonso Cuarón de Festival de Cannes

Una nueva regla dejaría fuera los proyectos impulsados por la plataforma digital

Netflix intenta retirar del Festival de Cannes a la nueva película del mexicano ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, “Roma”, reportó Vanity Fair.

Thierry Frémaux, director del banquete cinematográfico francés que comienza el próximo 8 de mayo, anunció que ningún producto de Netflix competirá contra los filmes que ellos evalúan, esto debido a que no se proyectan en salas de cine de Francia, según una regla que fue añadida recientemente.

Como respuesta a esta decisión, Netflix amenaza con sacar al menos cinco de sus producciones, entre las que destaca el más reciente trabajo del realizador de “Gravity” y “Children of Men”.

También quedarían fuera “Hold the Dark”, del estadounidense Jeremy Saulnier; “Norway”, del británico Paul Greengrass; “The Other Side of the Wind”, película de Orson Welles que estuvo mucho tiempo inacabada, y el documental “They’ll Love Me When I’m Dead”, del californiano Morgan Neville.

El jueves Netflix publicará una lista de los filmes de los que tiene derechos y que no estarán presentes durante el festival, el cual tiene el prestigio del más importante del mundo.

“Roma” fue filmada en la Ciudad de México y está ambientada al final de los años 60 y principios de los 70.