Cynthia Urias le responde a Atala Sarmiento y la llama mentirosa

La presentadora de Televisa afirma haber visto a la periodista en Televisa a pesar de que esta lo niega

Cynthia Urias rompió el silencio tras las declaraciones de Atala Sarmiento dónde esta cuestionaba sus motivos detrás de confirmar haberla visto en Televisa.

Y es que la ahora expresentadora de “Ventaneando” negó rotundamente haber pisado la televisora estando en TV Azteca.

“No sé de dónde salió ese rumor, bueno sí (he pisado Televisa) cuando tenía 15 años, fui a un programa de Paco Stanley como público”, bromeó Sarmiento en entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula. “Es mentira lo del saquito rojo, no sé porque la insistencia, hay muchos rumores al respecto y también dijeron que iba a estar en muchos programas y dijeron que había hablado con muchos productores”.

Al preguntarle por Urias, Atala dijo: ““Nunca en mi vida la he visto personalmente, qué motivos tendrá ella para decir lo que dijo, los desconozco, no importa, no pasa nada, tú sabes cómo soy yo, y sabes que no me engancho en ciertas cosas”.

Cynthia respondió en Twitter afirmando nuevamente haber visto a Atala en Televisa.

“Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí, que manera de sostener una mentira y mandar a los seudo fans atacar“, escribió Urias.

La conductora de “Cuéntamelo Ya” soltó la información porque pensaba que Sarmiento ya formaba parte de la empresa y su intención no era meterla en problemas.

“Yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos los demás somos los malos“, continuó.

Urias concluyó su respuesta en la red social admitiendo el error que tuvo en toda esta situación.

“Hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre y lo más importante aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía Nunca debí haber confirmado que la vi, total a mí que? Pero Yo mentirosa No soy. FIN“, concluyó.

