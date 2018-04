Futbolistas amenazan con un paro en la Liga MX

Jugadores de la Asociación de Futbolistas en México demandan la desaparición del Pacto de Caballeros

Parar la jornada 17 es la última de las opciones de la Asociación de Futbolistas, pero es viable en caso de que no desaparezca el Pacto de Caballeros.

Esa es la principal demanda del organismo, además de la desaparición del Draft y de ciertas cláusulas en los contratos de los jugadores. En caso de que las pláticas no avancen, en la mesa incluso está la opción de que los jugadores no se presenten a la próxima convocatoria del Tricolor, ya de cara a la Copa del Mundo.

“Nosotros no pretendemos frenar la Liga, no pretendemos que los jugadores no vayan a la siguiente convocatoria de la Selección. Creemos en el diálogo y que se puede llegar a arreglos que ayuden al futbol porque no estamos en contra de eso, al contrario, estamos a favor de que eso mejore. No queremos llegar a la última instancia y si se tiene que llegar se tomará la decisión entre todos, hoy más que nunca estamos unidos el futbol femenil, la 17, la 20, Segunda, Tercera División, la Selección mayor, todos estamos en la misma ruta”, dijo a CANCHA el presidente de la Asociación de Futbolistas, Álvaro Ortiz.

– ¿Si los canales se agotan las opciones son parar la Jornada 17 y no presentarse los seleccionados a la próxima convocatoria?

“Sí hemos tocado ese tema, pero queremos primero las mesas de diálogo y si no llegan a darse pues se tomará una decisión. Como esos (puntos) hay otros. Sí se han platicado esas dos que dijiste”.

Ortiz comentó que no puede especular sobre esa decisión de no presentarse al Tricolor, delicada porque es año mundialista.

Todos los clubes, así como la FMF y la Liga MX, ya recibieron las cartas en las que se amaga con parar la Liga si, fundamentalmente, no se erradica el Pacto de Caballeros.

La Asociación de Futbolistas ya platicó con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y esperan abrir mesas de diálogo esta misma semana. No hay una fecha límite para la respuesta de los federativos.

Evitó las comparaciones con el paro arbitral que derivó en mejores condiciones para los silbantes.

Descartó que esta presión obedezca a que busquen cerrar el trato antes de que Decio de María abandone su cargo como presidente de la FMF.