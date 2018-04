Video: Huicho Dominguez despotrica contra Julián Gil y David Zepeda

El actor Carlos Bonavides tacha de mal actores a los protagonistas de "Por amar sin ley"

Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Dominguez por su personaje en la telenovela “El premio mayor”, despotricó contra Julián Gil y David Zepeda tachándolos de malos actores.

“Hay muchísima gente en el medio que está ocupando lugares que no les pertenecen porque no tienen vocación”, declaró Bonavides en el programa “De primera mano”.

El actor puso de ejemplo a dos actores de la serie de Televisa, “Por amar sin ley“.

“Hay ahorita una telenovela donde es un despacho de abogados. ¡Qué barbaridad! He visto la actuación de algunos y dice uno, ¿no, tú qué estás haciendo en la actuación? Sácate, vete de dentista o de chofer”, agregó.

La reportera del programa de espectáculos sacó a relucir los nombres de Gil y Zepeda, dejando claro que Bonavides se refería a ellos.

“Han hecho un chorro de telenovelas… pues si, son muy famosos pero que su actuación haya trascendido… nel, pastel. Estos dos que me mencionas no han trascendido en su actuación y no han llegado al corazón de México“, explicó.

Después la reportera le preguntó al actor veterano que le hacía falta a los actores para trascender y el contesto, “irse a su casa a trabajar y darle chance a los mexicanos”, ignorando que David Zepeda es su compatriota.

Lo que Carlos Bonavides quiere es que los productores le den más oportunidad a los mexicanos que sueñan con triunfar en el medio artístico.

“Yo quisiera que le dieran la oportunidad a muchos aspirantes a la actuación que muchas veces no te imaginas que infinitamente actores son que muchos señores galanes que vienen a decirnos lo que no es la actuación“, concluyó.

