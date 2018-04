Repudiado: El público no le perdonó a Tristan Thompson la infidelidad a Khloé Kardashian

Los fans dieron su veredicto, están con Khloé

Aunque por el momento ha preferido no responder a las alegaciones de que le ha sido infiel en varias ocasiones a su pareja Khloé Kardashian durante los últimos meses, a Tristan Thompson no le quedó más remedio que salir de su autoimpuesto aislamiento este miércoles para disputar junto a su equipo, los Cleveland Cavaliers, un partido contra los New York Knicks en el Quickens Loans Arena.

Cuando le llegó el turno de abandonar el banquillo, el deportista fue recibido con abucheos por parte del público a pesar de que su nombre ni siquiera fue anunciado a través de los micrófonos debido a que sustituyó a LeBron James durante un tiempo muerto.

Pese a que Tristan trató de ignorar en todo momento la indeseada atención que le ha reportado la salida a la luz de varios vídeos y fotografías en los que aparece en actitud muy cariñosa con tres mujeres desconocidas -dos el pasado octubre y una este mismo sábado-, a lo largo del juego tuvo que percatarse forzosamente de la presencia de un cartel en las gradas en el que se leía ‘We (corazón) Khloé” en apoyo a la celebridad, que está a punto de dar a luz a su primer hijo en común.

Además, los espectadores no dudaron en expresar su enfado en cada ocasión que su rostro aparecía en la pantalla del estadio. En respuesta, el pívot se limitó a cumplir con su trabajo y charlar con sus compañeros aparentando una normalidad que sin duda tardará tiempo en recuperar.

Por su parte, Khloé permanece en Cleveland, donde se había instalado en las últimas semanas para dar a luz en la ciudad en que reside el padre de su retoño y a donde ya ha volado parte de su mediática familia para cerrar filas a su alrededor en un momento tan delicado. Por el momento todo el clan ha dejado de seguir a Tristan en la esfera virtual, incluida la futura mamá, pero ella aún no ha eliminado todo rastro del que fuera su pareja de su perfil de Instagram.