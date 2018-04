Silvia Pinal asegura que su bioserie en Televisa no tendrá ‘trucos’

La primera actriz asegura que su vida se expondrá en televisión tal y como sucedió

Al volante de un auto y m·s tarde sentada frente a un retrato igual al que le pintó Diego Rivera, Silvia Pinal rememoró algunos de los recuerdos de su vida para compartirlos frente a cámaras, pues ayer grabó escenas para los capítulos de su bioserie.

La actriz llegó a la locación del sur de la Ciudad de México, donde durante más de tres horas grabó comentarios que serán hilo conductor en las escenas que acercarán su vida a los espectadores.

La lluvia y el frío no impidieron a la producción, a cargo de Carla Estrada, grabar a Pinal y la escena de la fiesta por la boda entre la actriz y el entonces gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández.

Una de ayer de fiesta 🎉 A post shared by Silvia Pinal (@silviapinalmx) on Apr 11, 2018 at 3:42pm PDT

Las primeras tomas que se realizaron de la actriz fueron en un carro blanco, donde recibió la asesoría de su productora, quien incluso se subió al vehículo para hacerle comentarios sobre el tono de los diálogos y a dónde mirar para transmitir lo que vivió.

“Está completamente apegado a la realidad. No hay trucos ni nada, está la verdad, la alegría, la amistad, el cariño y el dolor, porque se me murió una hija y también pasan cosas que no esperas, pero son parte de tu vida. Ha sido un trabajo muy bonito y quiero que la gente conozca parte de mi vida, que fue muy hermosa y que Carla me ha dado oportunidad de presentar”, dijo Pinal.

Las atenciones para la estrella de 86 años no faltaron y la producción estuvo atenta a cualquier petición, aunque ella sólo utilizó eso para pedir una botella de agua y, más tarde, un labial.

Itatí Cantoral se transformó en Silvia Pinal para recrear la fiesta que hubo tras la boda con Hernández, donde también estuvo Harry Geithner, quien interpreta a Emilio Azcárraga Milmo.

El automóvil donde había estado Pinal fue también utilizado para la filmación con Cantoral, para después pasar a un salón decorado con arreglos florales entre las mesas, donde pasadas las 10 de la noche seguían personas vestidas de gala.