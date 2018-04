Carta en mano a Facebook de los partidarios de la votación de privacidad de California

La medida permitiría que los consumidores soliciten información de las empresas sobre qué categorías de información personal han recopilado y a quién se la vendieron

Mary Stone Ross dejó su hogar en Oakland el lunes por la mañana y condujo hasta Menlo Park en busca de la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. Tras 10 minutos de conducción alrededor del campus del gigante tecnológico, la mujer aparcó cerca del edificio 20. Entró y preguntó si podía entregar una carta a Sandberg, pero le dijeron que, por razones de seguridad, no podían aceptar la carta en mano y que debía hacer uso del correo postal. Ross ya había enviado por correo electrónico la carta a la unidad de asuntos gubernamentales de Facebook, pero consideraba que la situación requería un toque más dramático.

Ella es una exfuncionaria de contrainteligencia de la CIA y exmiembro del Comité de Inteligencia de la Cámara que se adentró en la lucha por la privacidad cuando un amigo, el desarrollador inmobiliario del Área de la Bahía Alastair Mactaggart, le habló de una medida que intentaba añadir a la votación de California. “Comencé a excavar y me sorprendi ante la cantidad de información que estas corporaciones están recabando sobre ti y sobre tus hijos. Tengo tres hijos pequeños. Y eso fue algo que realmente me preocupó. lo que es aún peor es que no hay regulación ni supervisión. Hemos visto cuán poderosa es esta información. La he visto desde una perspectiva gubernamental, pero también desde una perspectiva corporativa. Se está utilizando para manipularnos. Y, sin embargo, nadie está mirando lo que está sucediendo”.

Los partidarios dicen que tienen suficientes firmas para que su medida aparezca en la boleta de noviembre. Faltan meses, pero Ross aprovechó la gira de disculpas de Facebook de las últimas semanas, y el testimonio del presidente ejecutivo Mark Zuckerberg ante el Congreso esta semana, para señalar la oposición de la compañía a la medida de la boleta electoral.

La medida permitiría que los consumidores soliciten información de las empresas sobre qué categorías de información personal han recopilado y a quién se la vendieron. Y, permitiría a los consumidores solicitar que las empresas no compartan ni vendan esa información. Además, impidiría que las empresas discriminen a los consumidores que “opten por no recibir” su información compartida y les permita demandar a la empresa si venden la información de todos modos.

Facebook se encuentra entre las cuatro compañías que donaron $ 200,000 al Comité para la Protección de Empleos de California, un comité de campaña organizado por la Cámara de Comercio de California para oponerse a la medida.

La Asociación de Internet encabeza la oposición a la iniciativa. Robert Callahan, vicepresidente de asuntos del gobierno estatal para la Asociación de Internet, dijo que la ley propuesta no haría lo que los proponentes prometen y reprimiría la innovación en toda la industria en California: “la medida electoral define las cosas de manera muy amplia para que pierda significado; trata cada pieza de información personal de la misma manera, ya sea una persona anónima al azar en San Francisco que busque boletos de Warriors o el número de seguridad social de alguien. Y si usted está tratando toda la información igual, entonces pierde todo significado en términos de cómo se requiere que proteja esa información”. Callahan agregó que la propuesta sería increíblemente onerosa y que abriría las empresas a grandes responsabilidades legales al permitir que los consumidores demanden.

Ross está de acuerdo con Callahan en una cosa: la medida afectaría a muchas grandes empresas de California, no solo a los gigantes tecnológicos. La lista de donantes de la oposición refleja que: además de Facebook y Google, Comcast y Verizon han proporcionado $ 200,000 cada uno. Ross señala que muchas compañías compran y venden información, incluidos Evite y Tivo.

En cualquier caso, Ross admitió que en realidad no esperaba tener una audiencia con Sandberg el lunes. “Con suerte, leerá mi carta y se lo tomará en serio“, dijo después de abandonar el edificio 20. “Sólo espero que, si Facebook es sincero, que se comprometan a proteger la privacidad de los usuarios y que no vendan información personal“.