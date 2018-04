No habrá expulsiones en Cal Poly por las fotos racistas: “pintarse la cara de negro es libertad de expresión”

El presidente de Cal Poly insiste en que las fotos, aunque repulsivas, brotan de la libertad de expresión

Foto: The Tribune (Captura)

En respuesta a la indignación nacional por las fotos racistas de una fiesta Lambda Chi Alpha este fin de semana, el presidente de Cal Poly Jeffery Armstrong dijo que personalmente sentía que las fotos eran repulsivas y atroces, pero advirtió que la universidad debe proteger la libertad de expresión, lo que significa que el castigo no sólo no será rápido sino que podría no ocurrir en absoluto.

Armstrong dijo a The Tribune el jueves que aunque la universidad californiana está llevando a cabo una revisión de los estudiantes involucrados, debido a los derechos de libertad de expresión, es probable que el estudiante fotografiado con la cara pintada de negro no sea expulsado. “Es muy, muy probable que esté protegido por la libertad de expresión”, dijo. “Si un estudiante quiere caminar por el campus con la cara pintada de negro, puede hacerlo”.

“En base a los hechos que tenemos, no expulsaríamos a ese estudiante”, dijo. No obstante, el estudiante ha renunciado a la fraternidad, según un representante nacional el jueves. Armstrong añadió que mientras la sede nacional de la fraternidad está llevando a cabo su propia revisión, la administración probablemente no tomará la decisión de disolver o revocar su afiliación con el capítulo local.

Para abordar las preocupaciones, Armstrong está organizando un foro abierto el jueves a las 6:30 pm en el campus de Harman Hall, y él sabe que algunos estarán enojados con lo que tiene que decir. “Personalmente, creo que es horrible lo que hicieron”, dijo. “Pero tampoco puedo poner mis sentimientos personales encima del derecho constitucional de una persona“.

Las imágenes de un estudiante de Lambda Chi Alpha con la cara pintada, al que Mustang News identificó como Kyler Watkins, aparecieron en las redes sociales el domingo, seguidas de otra imagen de otros miembros de la fraternidad aparentemente en la misma fiesta con pancartas y disfraces de estereotipos de pandillas. La foto del grupo estaba subtitulada “ella quiere un gángster, no un niño bonito”.

La indignación por las fotos estalló rápidamente en el campus, con cientos de personas llenando un ayuntamiento de emergencia la noche del lunes, otros protestando frente a la casa de la fraternidad y en una reunión del Consejo de Interfraternidad de la universidad. Muchos exigieron la expulsión inmediata del estudiante y la disolución del capítulo Lambda Alpha Chi. El Consejo de Interfraternidad votó el jueves para colocar a todos los capítulos de la fraternidad local en libertad condicional de forma indefinida en respuesta a la indignación.

“Queremos reconocer nuestro papel en la contribución a un ambiente que perpetúa el racismo, y nos comprometemos desde hoy a responsabilizar más a nuestra comunidad y responsabilizarlos de los valores con los que nos esforzamos por vivir”, reza un comunicado publicado el jueves por el Consejo de Interfraternidad, que rige las fraternidades de Cal Poly.