La increíble labor de dos veteranos de guerra en Nuevo México te dejará sin palabras

Los veteranos de guerra presentan problemas debido a las incapacidades físicas y psicológicas

En comunidades pequeñas en todo el norte de Nuevo México, hay veteranos que no pueden pagar un automóvil, o que son demasiado mayores o están incapacitados para conducir a Albuquerque para recibir tratamiento médico.

Durante los últimos 16 años, un par de soldados retirados del ejército han ofrecido voluntariamente su tiempo para conducir veteranos discapacitados arriba y hacia abajo de la Interestatal 25.

Mel Ortega, de 85 años, ha estado conduciendo la ruta desde 2002. Bernardo Jaramillo, de 70 años, se unió un año más tarde, después de conocer el trabajo de Ortega a través de uno de los pasajeros.

“Cuando me hirieron en Vietnam, mis hermanos de escuadrón, nunca nos dejaron ni a mí ni a los otros muchachos”, dijo Jaramillo a The Rio Grande Sun. “La razón por la que hago esto es porque nunca me decepcionan, y no tengo la intención de decepcionarlos. No me importa de qué guerra vengan. Tenemos que servirles ayuda, porque ellos sirven por nuestra tierra”.

Ortega ha conducido 200,000 millas en la ruta, a través de 10,000 horas de trabajo para discapacitados estadounidenses veteranos, una organización sin fines de lucro que ayuda a los veteranos y sus familias a solicitar beneficios.

Jaramillo ha donado 5,000 horas, manejando 100,000 millas para el programa.

Ortega y Jaramillo esperan encontrar un tercer conductor voluntario, para que puedan ofrecer paseos cuatro días a la semana. Actualmente, solo pueden transportar personas los martes, miércoles y jueves por la mañana.