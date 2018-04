Raphael está loco por cantarle a su público de los Estados Unidos y más…

El cantante le ha dado voz a impactantes éxitos de la canción como "Escándalo" y "Yo soy aquel"

Conversamos con el cantante español Raphael, quien actualmente continúa con su exitosa gira “Loco por Cantar“, la cual lo llevará por varias ciudades de los Estados Unidos, y a países como Guatemala, Ecuador, Argentina y Chile.

El intérprete es conocido como uno de los “divos de la balada”, y además es el único artista de habla hispana en recibir el disco de Uranio por ventas de más de 50 millones de copias.

Durante la entrevista Raphael nos contó que en la actualidad se reconoce como un “hombre feliz“, porque hace lo que le apetece. “Hago lo que más me gusta hacer y a estas alturas de mi vida eso es precioso“. A nivel profesional, con referencia a su voz, también se considera que está muy bien y contento al saber que “tengo la voz en su sitio, porque no hago cosas que puedan molestarla -la voz-“. El intérprete nos confió que la cuida al “no fumar, no beber, no trasnochar“, y reflexionó que realmente lo que más hace es “no descuidarla, más que cuidarla.“.

El “ruiseñor de Linares”, como también es conocido el intérprete, asegura que la jubilación o el retiro no está en sus planes. “Eso está lejos. Vendrá, algún día vendrá, pero está muy lejos“. Y por eso sigue vigente y se mantiene de pie en los escenarios, con esta nueva gira, cuyo nombre lo identifica a la perfección, según relató, porque dice que “así me siento: loco por cantar. Eso ha sido toda la vida“. Y su arduo recorrido lo ha llevado a tener seis décadas de carrera artística.

Y en ese paso, lleno de canciones exitosas como “Mi gran noche”, “Yo soy aquel”, “Estuve enamorado”, “Escándalo”, “Qué sabe nadie” y “Hablemos del amor”, entre otras, reconoce que no tiene una predilecta, que en el escenario “canto lo que a mi me gusta cantar, si las he elegido para esa noche es porque a mi me gusta cantarlas”.

También cuenta que cuando está con el público -recordando lo que ha vivido en sus presentes presentaciones- ve que ellos cantan sus canciones y se da cuenta de que hay una verdadera fiesta, y “es muy bonito porque la gente se pone de pie y es un desmadre maravilloso“, narró entre risas.

Durante nuestra plática el español también reflexionó que aunque lleva un vida llena de conciertos, y giras por todo el mundo, “Cada vez aprendo más. Todos los días descubro cosas. Soy aprendiz de todo y maestro de nada. Siempre he sido así“.

El ruiseñor de Linares habló también de su nuevo material discográfico, y afirmó que este trabajo “ha sido mi deseo de cantar canciones de compositores jóvenes españoles”, y también auguró que para su siguiente aventura musical “Vamos a repetir la experiencia pero con compositores jóvenes, pero latinoamericanos“.

Al hablar sobre este nuevo proyecto, con músicos latinos, el español hace incapié de que en la actualidad escucha “toda clase de música”, pero “una cosa es que me guste”, reafirmó entre risas. Luego recalcó que “Hay algunas que me gustan menos que otras, porque como todo en la vida en estas épocas hay algunas que gustan y otras que no“.

Al preguntarle por los artista que le gustan, y los que ciertamente no son de su agrado, éste no quiso dar detalles, ni nombres de lo que a su juicio era bueno o malo porque “son todos amigos míos y luego se enfadan conmigo”, repitió las risas.

Aunque se sabe que el género urbano, el reguetón -más claramente- no sería un genero en el que El ruiseñor de Linares se involucraría.

Raphael culminó su conversación con nosotros con un mensaje para todos aquellos soñadores de la música, para aquellos artistas que están esperando una oportunidad, a ellos les dice “De todo corazón, crean en ustedes mismos. Hagan la música que ustedes sientan. No se dejen imponer nada, que no llegue una casa de discos a imponer. Hagan lo que quieran hacer, que es lo que yo he hecho toda mi vida. Siempre he hecho lo que yo he querido hacer. Es la única forma que yo conozco de ser feliz. He escuchado mi corazón, y sigo haciéndolo“.

A continuación las fechas de las futuras presentaciones del artista en Estados Unidos:

San Francisco 21 de abril Los Ángeles el 22 de abril Nueva York el 25 de abril Houston 28 de abril Miami el 29 de abril

Conciertos para el mes de junio: