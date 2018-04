El Gran Diluvio mató en 1862 al 1 % de los californianos… y podría repetirse

En su nuevo libro, la sismóloga Lucy Jones advierte de los "peligros olvidados" de las inundaciones

Cuando la sismóloga más famosa de Los Ángeles, Lucy Jones, bien conocida por advertir del riesgo de terremotos, hubo de incluir un desastre californiano en su nuevo libro, The Big Ones: How Natural Disasters Have Shaped Us (and What We Can Do About Them), optó por lo que los científicos denominan “The Other Big One”, o sea, una mega inundación en todo el estado.

“¿Quién teme a la lluvia? Obtienes una predicción, ves que vienen cosas, te quitas del camino”, comenta Jones. Pero en 1861 comenzó a llover y no paró durante 45 días, inundando gran parte del estado: “en Los Ángeles, dijeron que había agua de ‘montaña a montaña’, todo el Condado de Orange estaba bajo el agua. Y el Valle Central estuvo bajo el agua durante seis meses”. El Gran Diluvio, como se lo denominó, fue el resultado de una serie de tempestuosas tormentas fluviales que azotaron la costa del Pacífico desde diciembre de 1861 hasta enero de 1862. Los caminos fueron arrasados ​​y los sistemas de comunicación fueron cortados. Todas las ciudades principales estaban inundadas.

Al final, el Gran Diluvio obligó a los legisladores a trasladar temporalmente el capitolio a San Francisco, destruyó la economía del estado y mató al 1 % de la población de California. Y Jones advierte de que podría suceder de nuevo.

El nuevo libro de Jones explora la ciencia detrás de grandes desastres como el Gran Diluvio, la erupción volcánica que arrasó Pompeya en el año 79 A.D., y el terremoto y tsunami de Tohoku en Japón en 2011. Pero también aborda la forma en que las culturas avanzan tras la devastación total.

El capítulo sobre el Gran Diluvio se titula “Lo que olvidamos” porque examina el fenómeno evolutivo que hace que los humanos ignoren el riesgo y se centren más en las crisis inmediatas a corto plazo: “nuestro miedo a la aleatoriedad nos hace crear patrones para explicar por qué suceden cosas malas, no queremos pensar que nos puede pasar a nosotros”. Así, sin historias transmitidas por abuelos o bisabuelos que experimentaron la inundación de primera mano, por ejemplo, no somos muy buenos para evaluar cuán vulnerables podríamos estar ante el mismo desastre. Ahora esa labor corresponde a los científicos.

Incluso Jones, que es una californiana de cuarta generación, no sabía nada sobre el Gran Diluvio hasta que el Servicio Geológico de EEUU redactó un informe basado en la inundación. El escenario ARKstorm analizó cómo la misma tormenta afectaría a California hoy, estimando que un evento similar inundaría el 25 % del estado y costaría $ 725 mil millones de dólares, tres veces más que el escenario de terremoto más poderoso. El informe también forzó al estado a enfrentar su vulnerabilidad en una era en la que el cambio climático ha aumentado la fuerza y la frecuencia de las tormentas fluviales atmosféricas. Los científicos hicieron referencia al informe mientras observaban la falla casi total de la presa Oroville del estado durante las fuertes lluvias de 2017.

Ayudar a las ciudades a enfrentarse al riesgo del mundo natural ha sido una parte clave de la carrera de Jones. Durante sus tres décadas en el USGS, Jones era conocida como la “Dama del Terremoto” debido a sus apariciones regulares en las noticias locales después de grandes eventos sísmicos. Luego trabajó como la primera sismóloga de la ciudad de la ciudad de Los Ángeles, donde presentó un informe de 2014 sobre la preparación para casos de terremoto.

La buena noticia es que, cuatro años más tarde, todo lo que Jones recomendó en el informe de la ciudad avanza, con la modernización de los edificios más peligrosos de la ciudad moviéndose más rápido de lo esperado. En su papel con la ciudad, Jones también intentó que los líderes de Los Ángeles pensaran en grande, porque el daño real provocado por un desastre natural no es necesariamente el desastre en sí: “incluso en Pompeya, el 90 % de la población escapó”, dice.

Mucho después de que finaliza el aspecto de amenaza de vida de un desastre, una sociedad puede sufrir impactos económicos y sociales mucho mayores a largo plazo debido a cuánto tiempo se pierde la electricidad, las escuelas están cerradas y se cierran los distritos comerciales centrales. En Nueva Orleans, después de Katrina, y más recientemente, de Puerto Rico después de María, la cantidad de tiempo que tomó para que la vida cotidiana volviera a lo normal desencadenó migraciones masivas que alteraron permanentemente las comunidades.

Especialmente después de un año récord de costosas catástrofes naturales (y un gobierno federal menos preparado para responder a ellas, de lo que Jones dice que deberíamos preocuparnos) las ciudades están cambiando la forma en que enfocan la preparación para desastres con un nuevo enfoque en cuán rápido pueden vuelva a funcionar.

Jones defiende un cambio de los códigos de construcción de California que mantendría a más personas alojadas después de un evento sísmico. En este momento, los edificios aquí están diseñados para cumplir con los estándares de “seguridad de vida”, o sea, para proteger vidas humanas, no necesariamente para sobrevivir estructuralmente a la sacudida. El 10 % de los edificios se derrumbará en un gran terremoto, algo que Jones considera inaceptable. “Bastantes edificios estarán tan dañados que a las personas les resultará demasiado difícil vivir en Los Ángeles o San Francisco“, dijo al New York Times.