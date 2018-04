Video: Atala Sarmiento lista para visitar ‘Hoy’ en Televisa

Ahora no podrá negar haber estado en Televisa

Atala Sarmiento se encuentra emocionada con la invitación al programa “Hoy” en donde hablará de su salida de “Ventaneando” y TV Azteca.

La periodista de espectáculos compartió un video expresando su felicidad y abriéndose a que el público mandara sus preguntas para contestarlas durante el matutino.

“Que emoción, mañana ya voy a estar en el programa ‘Hoy’“, dijo. “Lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir mucho“.

La salida de Sarmiento del programa comandado por Pati Chapoy ha sido polémica y ha causado mucho ruido en las redes sociales.

Antes de que se hubiera hecho oficial su salida del programa de entretenimiento, surgió el rumor de que la conductora había estado en Televisa buscando trabajo, algo que ella ha negado completamente. Cynthia Urias, confirmó haberla visto y puso la palabra de Sarmiento en duda.

Días después se hizo efectiva la salida de Atala de la televisora del Ajusco, pero según ella y Chapoy, no fue como castigo de haber estado en Televisa, si no porque no firmó la renovación de su contrato debido a que no estaba de acuerdo con algunas cláusulas.

La aparición de Atala Sarmiento en Televisa ha dado mucho de que hablar y muchos estarán atentos para ver como las reciben Galilea Montijo y Andrea Legarreta, por problemas del pasado.