BuenosDíasLA: “No Más Bebés”, la esterilización forzada de mujeres de origen mexicano

Durante los años 60 y 70, decenas fueron esterilizadas sin saber en Los Angeles County-USC Medical Center

Durante los sesenta y los setenta, decenas de mujeres de origen mexicano fueron esterilizadas de manera forzada, o sin saberlo, después de dar a luz en Los Angeles County-USC Medical Center.

La práctica era parte de un programa racista y xenófobo que buscaba controlar una población considerada indeseable.

El documental “No Más Bebés”, el cual será presentado en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) este sábado 21 de abril de 5:00 a 7:30 p.m., relata la historia de esas mujeres cuyos derechos humanos fueron violados. Con la ayuda de una abogada chicana, ellas exigieron justicia y demandaron al condado de Los Ángeles, al estado de California y al gobierno de Estados Unidos.

Habrá una sesión de preguntas y respuestas con la directora, Renee Tajima-Peña, después del documental.

El evento se ofrece de manera gratuita. Haz clic aquí para reservar tu boleto.

Ubicación: Geffen Hall 130, 885 Tiverton Ave. LA 90095

Hoy en Los Ángeles

De aprobarse, la ley “Dignity in the Driver’s Seat” haría que los minoristas sean responsables solidariamente de las empresas de transporte que no paguen un salario justo. Así, los minoristas pagarían si hacen negocios con una compañía de transporte con juicios finales no pagados debido a una demanda por robo de salarios. El proyecto de ley también apunta a compañías que clasifican erróneamente a sus camioneros como contratistas independientes. Los alcaldes de Long Beach y Los Ángeles apoyan el proyecto de ley.

El controvertido programa que paga a los oficiales de policía y bomberos veteranos de Los Ángeles casi se ha duplicado en los últimos cinco años, recibiendo una avalancha de nuevos afiliados en febrero, según los registros. La prisa por unirse al Plan de Opción de Retiro Diferido, o DROP, coincidió con una investigación del Los Angeles Times en febrero que determinó que el programa, creado en 2002 para mantener a oficiales veteranos y bomberos en el trabajo, permite a los participantes presentar reclamos de compensación laboral y luego tomar hojas de lesiones extendidas a casi el doble de su salario habitual.

A nivel nacional, California se reconoce como líder en el cuidado del medio ambiente. Tras el golpe del presidente Donald Trump al Acuerdo de París, por ejemplo,California se reafirmó en los objetivos de emisiones más ambiciosos de Estados Unidos y firmó sus propios acuerdos con China. No obstante, de acuerdo con el estudio “State of the Air 2016”, más de la mitad del “top 10” de urbes más irrespirables están en California. Por ello, varios legisladores californianos han presentado proyectos de ley que buscan cuidar mejor de nuestras playas, calles y parques.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 65°F y mínima de 52°F en el centro de Los Ángeles.

Transporte

Se reportan demoras en la autopista 91 rumbo al este, desde Brookhurst Street hasta la autopista 5. Procura revisar las condiciones de tránsito antes de emprender tu viaje de esta mañana y esta tarde.

Hasta el momento no se reportan demoras en las líneas de Metro. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

Foto del día

¡Queremos escuchar tu voz!

