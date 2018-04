Video: Andrea Legarreta confiesa lo que opina de Atala Sarmiento en ‘Hoy’

¿Trabajaría Andrea Legarreta con Atala Sarmiento?

Atala Sarmiento se volvió tendencia en Twitter tras su participación en el programa “Hoy” de Televisa. Las especulaciones si entraba al matutino de la empresa no se hicieron esperar, además de la polémica que surgió porque Andrea Legarreta y Galilea Montijo no estuvieron presentes cuando estuvo en el set.

Un día antes, Legarreta estuvo en La Saga Live con Adela Micha en donde esta le preguntó si le gustaría que Atala se integrara al matinal. Para Andrea esto resulta complicado porque Atala alguna vez opinó sobre su familia y esto no lo olvida.

“Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluidos, por ejemplo, a mi papá, a Gali, a mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada, yo me la encontré en una alfombra roja después de que habló de mi familia, de que mi mamá lloró por lo que dijeron, entonces es complicado.Entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han dicho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer”, respondió.

Como bien sabemos, Legarreta no entrevistó a Sarmiento, por lo que resulta interesante saber que un día antes había declarado que no guarda resentimientos y no le haría una grosería.

“Es complicado saber que de pronto hay programas donde cambian la perspectiva, donde si te pueden hacer daño. Yo lo que percibo de Atala es que no es una mala persona. Yo no soy resentida, siento que se equivocó o que tuvo que ceder, pero yo no tengo por qué ser grosera”, agregó.

Tras la controversia de no haber aparecido al lado de la que fuera una de las presentadoras de “Ventaneando”, Andrea Legarreta contó que fue la productora que no quiso que esta la entrevistara.