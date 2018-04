Bruce Arena no se arrepiente y le importa poco lo que pase en el Mundial

El extécnico de Estados Unidos percibe un futuro prometedor para la selección de las barras y las estrellas

El extécnico Bruce Arena reiteró que no tiene ningún tipo de “arrepentimiento” por la eliminación de Estados Unidos del Mundial de Rusia 2018 después de que se hizo cargo del equipo en la recta final del proceso de clasificación dentro de la CONCACAF.

A su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, Arena fue interrogado por el medio de internet TMZ y respondió categóricamente, defendiendo el trabajo que hizo al frente de la selección de las Barras y las Estrellas.

“No me arrepiento de nada. Estoy decepcionado, pero no me arrepiento”, declaró Arena mientras caminaba a través de una de las terminales del aeropuerto angelino. “Yo mismo, mi personal y los jugadores dimos todo lo que teníamos y nos quedamos cortos”, agregó.

Arena también fue rotundo al decir que no tenía ningún interés en lo que pudiese suceder en el Mundial que se va a disputar este verano en Rusia.

“Realmente no me importa, para ser honesto contigo”, declaró Arena.

De lo que sí dijo estar seguro es que la selección de Estados Unidos tiene todos los elementos para recuperarse y ser un mejor equipo, que pueda llegar a la Copa Mundial de Qatar 2022.

“Creo que todos estamos decepcionados de no calificarnos para la Copa Mundial 2018, pero todavía creo que hay un buen futuro para el deporte en nuestro país”, destacó Arena. “No hay razón para creer que no jugaremos en Qatar en 2022”.

Al valorar quién podría ser el jugador del futuro dentro de la selección de Estados Unidos, Arena no dudó en señalar a Christian Pulisic, el centrocampista del Borussia Dortmund al que Arena llamó “un jugador muy bueno con un gran futuro”.