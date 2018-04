Liga MX, fecha 16: Atlas vs. Chivas de Guadalajara, horarios y canales de TV

Zorros y rojiblancos protagonizarán esta noche una edición más del Clásico tapatío

Aunque estén fuera de la Liga, las Chivas tienen la seguridad de que ganarán el Clásico Tapatío, aunque jueguen con una formación alternativa.

Ángel Zaldívar, quien podría aparecer como titular con el Rebaño, le respondió a Juan Pablo Vigón, de los Rojinegros, quien advirtió el miércoles que intentarán aplastar al Guadalajara.

“No creo que estén tan confiados, creo que saben de nuestra capacidad, él dice que nos quieren aplastar, pero a ver si pueden. Nosotros tenemos un gran equipo, pese a los jóvenes y a los que jueguen, sabemos que podemos hacerle frente a cualquiera y es una motivación más saber que es contra el Atlas y muchos de los canteranos lo viven en Fuerzas Básicas”, afirmó Zaldívar.

El delantero del Rebaño aclaró que el duelo de hoy en el Estado Jalisco es uno de los dos juegos importantes para las Chivas.

“Es un Clásico, se juega el orgullo, algo más que 3 puntos y no sé, a lo mejor el Atlas salva su torneo con ganarnos, pero nosotros no lo salvamos con eso, es un plus el partido y tenemos que ganarlo”, declaró.

Las Chivas trabajaron ayer a puerta cerrada en Verde Valle, en donde Matías Almeyda diseñó una formación titular con jóvenes para hacerle frente a los Zorros y cuidar a sus mejores hombres para la Final de la Liga de Campeones Concacaf.

El portero Miguel Jiménez sería uno de los pocos elementos que jugaron en Toronto que podría repetir esta noche en la alineación, ya que Rodolfo Cota volvería al puesto el miércoles, ante el Toronto FC.

Estelares como como Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Oswaldo Alanís aparecerían hoy en la banca.

EL DATO

En el Clausura 2012, el Rebaño enfrentó el Clásico con alineación parchada. Dirigido por Alberto Coyote, perdió 1-0 en casa. Iniciaron Michel, Ponce, Magallón, Álvarez, De Luna, Araujo, Báez, Enríquez, Arellano, Salazar y Fierro.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Atlas vs. Chivas de Guadalajara

Estadio: Jalisco

Fecha: viernes 20 de abril

Hora: 10 pm Este / 9 pm Centro / 7 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: ESPN Play Norte, Azteca 7, ESPN2 Norte

USA: fuboTV, Univision Deportes