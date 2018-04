Copa Lamar Hunt, luchas y carreras coloridas: lo que viene en la Bahía

Miércoles 9 de mayo

San Francisco City vs CD Aguiluchos

Ya arrancó la Copa Abierta de los Estados Unidos Lamar Hunt, campeonato que incluye a las más importantes federaciones de futbol soccer del país, llegando a enfrentar a más 90 equipos en pasadas ediciones. Desde la primera hasta la cuarta división, este torneo les da la oportunidad a todos de brillar y de demostrar que son el mejor club en el país. En un duelo local, pero no por ello menos importante, el San Francisco City enfrentará a CD Aguiluchos, equipo que representa con orgullo la cultura salvadoreña y cuyo emblema lleva la bandera del país centroamericano. Estos dos equipos chocarán este próximo miércoles 9 de mayo, a las 6 pm, en la cancha del Raimondi Park (1800 Wood St, Oakland, CA 94607). Sólo 5 dolaritos cuesta la entrada y siendo miércoles, está bien para ir a distraerse un rato entre semana y no sólo trabajar y trabajar. Conoce a tus equipos locales, apóyalos y vive la pasión del futbol. Para compra de boletos y más detalles visita sfcityfc.com y somosaguiluchosusa.com.

Viernes 25 de mayo

Lucha libre estilo americano en Concord

All Pro Wrestling presenta un llamativo cartel con luchadores rudazos de lujo, como los Reno SCUM, que es el par formado por Adam Thornstowe y Luster the Legend. Además habrá otras caras conocidas en la Bahía como Brian Cage, “Mad Tongan” Sione Finau, Joey Ryan, Will Hobbs y varios más. La función es una recaudación de fondos para la Clayton Valley Charter High School (1101 Alberta Way, Concord, CA 94521), escuela que será escenario del combate luchístico. Emociónate con el deporte espectáculo de la lucha libre y apoya a la escuela Clayton, este viernes 25 de mayo, desde las 7 pm. Las entradas van desde los 15 a los 30 dólares. Compra tus boletos en eventbrite.com ingresando “All Pro Wrestling” en el campo de búsqueda.

Sábado 26 de mayo

Carrera de colores en San José

Pues la primavera sigue dándonos oportunidad de salir al aire libre y disfrutar de la ciudad, aunque a veces haga mucho calorcito. Ya regresa la Color Run, una competencia que puedes correr o caminar y donde lo importante no es llegar primero sino quedar bien cubierto de polvos de colores, que recibirás en cada estación de la carrera de los acomedidos voluntarios. Este evento es para ir a echar relajo con los amigos y quedar como milanesa arcoíris. Por supuesto que los polvos son inofensivos y la carrera muy divertida. Llégale al Color Run y regístrate rápido porque los precios no sólo suben si no que los lugares se acaban rápido. Recorre sus 5 kilómetros coloridos y polvorientos este sábado 26 de mayo inscribiéndote en thecolorrun.com.