Omar Chaparro sigue con la mira puesta en Hollywood

El actor ha ido con paso lento, pero firme, en la meca del cine

El nombre de Omar Chaparro poco a poco suena con más insistencia en Hollywood, pero eso no quiere decir que todo mundo está contento con esta hazaña del comediante mexicano.

Quizá su más grande proeza hasta el momento ha sido haber obtenido un papel en la megaproducción “Detective Pikachu”, una cinta de acción en vivo que se filmó en Inglaterra, que protagoniza Ryan Reynolds y que verá la luz en mayo del 2019.

Luego de que Chaparro anunciara la noticia en sus redes sociales, un usuario comentó que si el actor estaría en ese filme en su versión en español –asumiendo que solo participaría doblando alguna voz–, entonces lo vería en inglés.

“Lo que no sabe es que si la va a ver en inglés me va a ver a mí también; no se van a deshacer de mí tan fácil”, dijo el artista.

Ante este tipo de reacciones de seguidores y no seguidores, la pregunta hacia Chaparro es cómo suele tomar esta clase de comentarios.

“Sí dan tristeza, tristeza de que no nos apoyemos como mexicanos”, dijo, y luego menciona las críticas y mofas que se hicieron a varios de sus colegas en la reciente entrega del Oscar. Por ejemplo, al vestido amarillo de Eiza González, al fallido chiste de Eugenio Derbez y a la desafinada voz de Gael García cuando interpretó “Remember Me”.

Lo que la gente no ve, insiste, es el gran esfuerzo que hay detrás de cada uno de estas celebridades por conseguir un papel en la meca del cine. A él, por ejemplo, le ha tomado varios años y hasta peder dinero para tratar de lograr un nombre en Hollywood.

Una de esas ocasiones fue cuando participó en “Aztec Warriors”, una cinta que nunca llegó a las salas, y por la que le pagaron tan poco que él salió poniendo de su bolsillo para cubrir los pasajes de avión y hoteles. Sin embargo, el director de ese filme, Scott Sanders, quedó tan contento con su trabajo que no dudó en recomendarlo al director de “Detective Pikachu”, al grado que Chaparro no tuvo que hacer pruebas para ese rol.

Tampoco hizo casting para “Show Dogs”, otra cinta de acción animada que se estrena el 18 de mayo. Y lo mismo sucedió con “Overboard”, que estelariza su gran amigo Eugenio Derbez y que también llega a los cines en mayo.

Pero eso no quiere decir que llegó con el plato servido.

“Te mentiría si te dijera que ha sido fácil”, dijo. “Ya tengo año y medio aquí y es complicado […] Pero sigo tomando clases de actuación, de inglés, de casting; sé que me falta mucho pero estoy en la batalla”.

Por si no fuera suficiente con todo lo que hace en Los Angeles, Chaparro continúa con la gira de Imparables, que realiza al lado de su amigo Adrián Uribe, un show de comedia en el que presentan a varios de sus personajes y que llega al teatro Wiltern este viernes y sábado.

El par de actores ya llevan dos años con este tour y lo siguen disfrutando como al principio, dijo Chaparro.

“Es un show que va cambiando con lo que se nos ocurre en el escenario; improvisamos mucho”, dijo.

Todo por lo que ha pasado y la incertidumbre de no saber si mañana tendrá un proyecto que le asegure pagar sus cuentas ha valido la pena, dijo, a pesar de haber dejado México cuando tenía un contrato en Televisa que le permitía vivir cómodamente y con ciertos lujos.

Para él el pago es que ya lo estén volteando a ver en Hollywood, donde ha dado pasos lentos pero firmes.

“Yo renuncié a todo [en México], pero estoy feliz porque estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida”, dijo.

En detalle

Qué: Show ‘Imparables’, con Omar Chaparro y Adrián Uribe

Cuándo: viernes y sábado 8 pm

Dónde: Teatro Wiltern, 3790 Wilshire Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos $45 a $125; informes (213) 388-1400 y wiltern.com