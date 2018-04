ICE se burla del estatus santuario de Nueva York con nueva táctica para intimidar a indocumentados

ICE está enviando cartas a indocumentados usando huellas dactilares de NYPD

Se dio a conocer de una nueva maniobra de ICE que tiene a defensores de la comunidad inmigrante en Nueva York con las alarmas encendidas.

Se pudo establecer que ICE ha estado enviando cartas a neoyorquinos indocumentados luego de que estos tuvieron encuentros recientes con el NYPD, según revela un detallado informe de The Intercept.

En las cartas le piden a los inmigrantes que se presenten en la oficina local de la agencia migratoria en el bajo Manhattan, y en al menos en dos casos, según relata el informe, se dio con la captura e inicio de proceso de deportación de dos indocumentados.

Esta nueva táctica de ICE evade el estatus santuario de Nueva York anunciado por la alcaldía permitiendo a ICE perseguir e intimidar a inmigrantes indocumentados.

Las organizaciones, entrevistadas por The Intercept, que incluyen Bronx Defenders, Make the Road New York y el Proyecto de Defensa del Inmigrante, han documentado seis casos de cartas ICE recibidas por individuos en el área de la ciudad de Nueva York, aunque sospechan que el número de cartas podría ser significativamente mayor.

Las organizaciones dicen que las cartas no tienen precedentes en la historia reciente de Nueva York, lo que refleja otro “golpe bajo” en los esfuerzos de ICE por atrapar a indocumentados socavando las protecciones santuario anunciadas desde la alcaldía, explica el reporte.

Según los abogados, las cartas generalmente llegaron aproximadamente dos semanas después de que el Departamento de Policía de Nueva York arrestara y tomara las huellas dactilares de los destinatarios.

Dos de los destinatarios fueron arrestados por delitos menores, de acuerdo con su abogada, Lauren Migliaccio, abogada de los Defensores del Bronx. Ambos se presentaron a su cita de ICE y fueron detenidos, a pesar de que no tenían órdenes de expulsión abiertas contra ellos o condenas penales. Ambos están ahora en proceso de deportación y permanecen bajo custodia de ICE.

En una declaración a The Intercept, ICE a través de su vocera, Rachael Yong Yow, trató de evadir su responsabilidad en esta nueva clase de táctica diciendo que las cartas solo se enviaban “caso por caso”. La agencia añadió que “después de entrevistas personales, los oficiales de deportación de ERO hacen determinaciones individuales, caso por caso, si se justifica alguna medida de ejecución “.

Lauren Migliaccio, una abogada que representa a dos destinatarios de las cartas de ICE, dijo a The Intercept que sus clientes fueron arrestados inicialmente por delitos menores.

Una vez más queda en entredicho las garantías que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha dicho poner en acción para proteger a inmigrantes de la ciudad.

En enero, la oficina del alcalde anunció que Nueva York “no cooperaría voluntariamente con las actividades federales de aplicación de la ley de inmigración, y solo se coordinará en circunstancias limitadas, incluso cuando exista un riesgo para la seguridad pública”, dijo el anuncio.

Sin embargo otro reporte en The Village Voice ha revelado que la política de la ciudad de “Ventanas Rotas” en torno a las infracciones de bajo nivel ha terminado en la captura y deportación de neoyorquinos indocumentados.