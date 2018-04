La semana electoral en México: ¿se unen Anaya y Meade?, AMLO y amnistía, Anaya y lavado de dinero

Los días posteriores al debate se pusieron mejor

El domingo pasado fue el primer debate presidencial entre los candidatos en México, donde la mayor decepción fue Andrés Manuel López Obrador, quien sólo tuvo algunos momentos brillantes, como cuando dijo que venderá el avión presidencial al mandatario Donald Trump o cuando presumió que lidera las encuestas y aunque eso dejó en silencio a sus opositores por un momento, el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” le recordó algo importante: las encuestas no ganan elecciones.

En los procesos de 2006 y 2012, el candidato de “Juntos haremos historia” lideró también las encuestas y perdió, aunque en el proceso de 2006 quedaron dudas sobre el triunfo de Felipe Calderón, del PAN, sobre todo porque el entonces Instituto Federal Electoral no aceptó el conteo de voto por voto.

Hay ahora una diferencia en cuanto a las encuestas de aquellos años: AMLO casi alcanza el 50% de la intención de voto, un dato histórico, pero no definitivo, sobre todo porque en el debate destacó, aunque con mentiras, Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”. Como se tenía previsto, los ataques de todos los candidatos se enfocaron al líder de Morena. Ningún otro recibió tantos golpes como él, 25 para ser precisos, según el portal nacion321.com, la mayoría infundados, tal como lo demostró verificado.mx.

Habrá que esperar las nuevas encuestas, para ver el impacto real del debate en las intenciones de voto, pero hay asuntos a considerar en la última semana.

¿Declinará Meade por Anaya?

El panista Anaya dijo que la competencia electoral era entre dos, él y López Obrador, basado en que ocupa la segunda posición en los sondeos y ganó el debate.

La única forma en que el PRI mantenga cierto control del poder es que el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, deje la competencia y se una al panista, que lidera la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano; aunque sumando las intenciones de voto de ambos, no alcanzarían a AMLO, pero ser acercarían mucho, ya que lograrían 45.30 por ciento contra el 47.30 del morenista. Hay, sin embargo, que ser claros: los resultados de encuestas no funcionan así, ya que no necesariamente los votantes seguirían apoyando a su candidato si declina o al otro si acepta unirse a quien ha acusado de usar el sistema legal en su contra.

Fue el exsecretario de Relaciones Exteriores mexicano, Jorge Castañeda, quien puso el tema sobre la mesa en una entrevista en el diario Reforma con René Delgado: “No quiero descartar nada, los números son lo que son y creo que podemos encontrar en las búsquedas nuevos acercamientos y afinidades”.

Meade y su equipo no han dicho mucho al respecto, pero sumaron a un aspirante experredista, ahora independiente, a su contienda: Armando Ríos Píter, quien no logró juntar las firmas para su candidatura y fue señalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer trampa.

El plan de amnistía

Además de haber sido vapuleado por su fallida participación en el debate, López Obrador enfrenta críticas por el supuesto perdón que daría a quienes forman parte del crimen organizado, a fin de lograr paz en México y terminar con las miles de muertes en la guerra contra el narco, que ya suman 207,442. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al que le restan ocho meses, ya superó al de Calderón en 1,724 fallecidos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo en ese país: hay mucha pobreza, se abandonó a los productores y se está optando, se está decidiendo por el narcotráfico, todo eso lo vamos a plantear para que se serene el país”, dijo López Obrador en precampaña.

El tema ha sido utilizado por la oposición para atacarlo, porque el candidato no explica en realidad lo que su proyecto significa.

Su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, intentó explicarlo, pero dejó más dudas.

“Un proceso que efectivamente incluiría si, sólo si están de acuerdo las víctimas, como él (AMLO) lo dijo una y otra vez, el tema de la amnistía. Cuando hablamos de amnistía, Andrés Manuel ha dicho que este es un instrumento más para el proceso de paz; la amnistía no quiere decir perdonar a criminales, estamos considerando que tiene que pasar por el Congreso, no sólo es una decisión del presidente”, manifestó.

Luego precisó que ese perdón sería para quienes, víctimas de la pobreza, cometieron algún robo o se sumaron a la red de tráfico de drogas y por “200 pesos” (unos $10 dólares) están en la cárcel.

La realidad es que no existe un plan, es decir hay una idea, pero no un documento que explique paso a paso cómo sería esa idea. En su arranque de campaña, López Obrador ni siquiera lo mencionó.

Anaya y la investigación en España

Al tiempo que celebraba su triunfo en el debate electoral, Anaya y su equipo supieron que autoridades europeas investigan al candidato por “lavado de dinero”.

El diario El Español reveló la indagatoria con base en información de fuentes confidenciales.

“Autoridades judiciales europeas investigan la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal, en lo que podrían estar involucrados el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el empresario mexicano, Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva“, señaló el rotativo.

¿Qué se indaga? La creación de una estructura financiera radicada en paraísos fiscales, a fin de obtener recursos para la campaña del panista. “Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 2,400,000 euros)”.

El caso avanza conforme avanza el proceso electoral. Dice el dicho y dice bien: “Esto no se acaba hasta que se termina”.

…Y para acabarla

Además de proponer cortarle, literal, las manos a los funcionarios que roben, “El Bronco” pide pena de muerte para violadores, homicidas y ladrones.

En tanto, Anaya dijo que si él no fuera candidato votaría por Margarita Zavala. Nadie le creyó, sobre todo porque él y su grupo fueron quienes la hicieron salirse del PAN.