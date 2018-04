Silencian música en serie de Selena Quintanilla

La serie se verá en Estados Unidos por Telemundo, en México por TV Azteca y en latinoamérica por TNT

Ni el “Bidi Bidi Bom Bom” ni “El Chico del Apartamento 512” se oirán en la serie ‘El Secreto de Selena’, sobre la fallecida “Reina del Tex Mex“, que protagoniza Maya Zapata.

“Desafortunadamente no se va a escuchar la música, porque no es una historia aprobada por la familia de Selena. No se tienen los derechos, pero se están haciendo covers que Selena cantaba, con una voz muy parecida a la de Selena. Le estamos tratando de dar la vuelta sin su música“, adelantó la actriz Sofía Lama en entrevista para Agencia Reforma, otra de las estrellas del proyecto.

Actualmente en producción, El Secreto de Selena está basado en el libro homónimo de María Celeste Arrarás, periodista a la que Lama (Dueños del Paraíso, Eva la Trailera) interpreta en pantalla.

Más que en la meteórica carrera de la intérprete, la serie de 13 episodios se enfocará en su asesinato en 1995, su investigación y repercusiones, todo en un tono de thriller que TNT estrenará este año.

Damayanti Quintanar encarna a Yolanda Saldívar, victimaria de la cantante de “Como la Flor”.

Lama dijo comprender la negativa de la familia de Selena a autorizar este tratamiento, por su interés en que el aura de la estrella permanezca como tal.

“Pero al mismo tiempo también era un ser humano y eso es lo bonito de esta historia. Contaremos cuando se equivocaba. Cuando murió muchos pensaban que era feliz y estaba en la cumbre de su carrera, y no es cierto. Sufría mucho porque era explotada, manipulada“.

Lama reconoció que, a nivel personal, ha encontrado pocas dificultades a la hora de encarnar a la periodista ganadora del Emmy, quien escribió su libro sobre la muerte de la texana en 1997.

“Tengo que hablar de manera distinta y las escenas se vuelven incómodas. Pero de ahí en fuera estoy feliz“.

Sobre Zapata, quien encarnará a Selena, consideró que dejará huella en la pantalla, y en los fans de Selena, con su trabajo.

“Es una actriz muy disciplinada. Y como persona es maravillosa. La gente la va a amar y la va a recordar por siempre en este personaje“, concluyó Lama.

