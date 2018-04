Video: Anciano bailador es la sensación en Facebook

El hombre demuestra una vitalidad singular por lo que su video se ha hecho viral

Un anciano es la sensación en Facebook tras la difusión de un video donde demuestra no solo sus mejores pasos de baile, sino una actitud optimista y llena de energía a pesar de su edad, que es aplaudida por los internautas y por los propios testigos.

En el video publicado por el periodista argentino Marcelo Tinelli se ve al hombre moverse al ritmo de la música, y “adueñarse del escenario” en un mercado en las calles de Santa Cruz, en Bolivia.

Sonriente y con mucho ritmo, el hombre no deja de disfrutar la música moderna, flexiona sus piernas, mueve sus brazos, se agacha y brinca; no se inmuta ante nada y su actitud es aplaudida por la gente que no perdió la oportunidad de grabarlo en video.

El material ha sido lleva más de 260,000 reproducciones y llega casi a los 10,000 likes.